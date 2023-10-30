Для антитерористичного захисту: навколо німецького Бундестагу зводять захисні стовпи (фото)

За інформацією ЗМІ, до кінця 2023 року перед будівлею парламенту в Берліні почнуть прокладати нову лінію наземного метро (S-Bahn 21).

Навколо будівлі німецького Бундестагу в центрі Берліна розгорнулися масштабні будівельні роботи. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Саму будівлю перебудовують для відвідувачів, а навколо неї вздовж Шайденманнштрассе з боку Бранденбурзьких воріт з антитерористичною метою зводять захисні стовпи, яких налічуватиметься 81.

Як повідомили представники Бундестагу, загальна вартість роботи становить 4,5 мільйона євро. Крім того, буде побудовано новий інформаційний центр і пункт охолодження технологічних процесів.

"Новий центр почнуть будувати не раніше 2025 року, роботи коштуватимуть 150-250 мільйонів євро", — підкреслюється в повідомленні.

Однак уже зараз з фасаду німецького парламенту почалися земляні роботи. Згідно з проєктом гості Бундестагу потраплятимуть до нього через інфоцентр, а потім далі дістануться підземним переходом завдовжки 145 метрів за допомогою ескалаторів.

"Історичні парадні сходи XIX століття стануть недоступними для відвідувачів", — зауважує Bild.

Також до кінця 2023 року перед Бундестагом почнуть прокладати нову лінію наземного метро (S-Bahn 21), яка з'єднає центральний вокзал і Потсдамську площу.

"У рамках робіт вирубають 77 дерев Тиргартена. Натомість в іншому місці парку висадять саджанці, а для птахів побудують 13 шпаківень", — повідомляє видання.

З історії будівлі Бундестагу — що відомо

Будівля побудована 1894 року для Рейхстагу Німецької імперії і реконструйована в 1990-ті для парламенту ФРН. Вона побудована за проєктом франкфуртського архітектора Пауля Валлота в стилі італійського високого Відродження. Перший камінь у фундамент будівлі німецького парламенту заклав 9 червня 1884 року кайзер Вільгельм I.

Будівництво тривало десять років і завершилося вже за кайзера Вільгельма II. Будівельні роботи обійшлися в 24 мільйони рейхсмарок з накладеної на Францію контрибуції після Франко-прусської війни.

Під час Другої світової війни кутові вежі Рейхстагу були переобладнані під зенітні вежі. Під час війни майже всі вікна замурували, і будівля слугувала бомбосховищем. Електроенергетична компанія AEG виробляла в ній електронні лампи. Крім того, у будівлі парламенту було обладнано госпіталь, а в його підвальні приміщення переїхало пологове відділення відомої клініки "Шаріте".

4 жовтня 1990 року, наступного дня після фактичної дати об'єднання Німеччини, у Рейхстазі відбулося перше засідання першого загальнонімецького Бундестагу. 20 червня 1991 року Бундестаг у Бонні 338 голосами проти 320 ухвалив рішення про переїзд до Берліна в будівлю рейхстагу.

Будівля є найбільш відвідуваним парламентом у світі.

Нагадаємо, Фокус писав про грандіозний задум Адольфа Гітлера, що передбачав перетворення Берліна на монументальний мегаполіс, який залишив після себе незабутній відбиток в історії міста.