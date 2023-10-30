Патріарх Кирило вгледів у заворушеннях у Дагестані втручання невідомих "сил"

Патріарх висловив підтримку лідерам ісламу, які закликали припинити безлад, і заявив, що немає моральних виправдань тим, хто планував напад на людей, які прибули в Дагестан.

Патріарх російської православної церкви Кирило (Гундяєв) відреагував на протести в Махачкалі та назвав це спробою розсварити російських мусульман та іудеїв. Заяву Кирила оприлюднили на його сайті 30 жовтня.

"Розцінюю те, що трапилося, як спробу посіяти розбрат між мусульманами й іудеями Росії, які протягом століть підтримують добрі стосунки дружби та співпраці. Немає моральних виправдань тим, хто планував напад на невинних людей, які прибули в Дагестан, — вони не несуть і не можуть нести жодної відповідальності за те, що відбувається на Близькому Сході", — йдеться в повідомленні.

Патріарх висловив підтримку лідерам ісламу, які закликали припинити безлад.

"Не сумніваюся, що в провокуванні цього інциденту взяли участь сили, які не гребують нічим, щоб викликати негаразди в нашій країні. І в цих подіях ми бачимо спробу перенести це чуже протистояння на нашу землю", — написав він.

Нагадаємо, що 29 жовтня півтори тисячі дагестанців напали на літак, який прилетів із Ізраїлю. В ньому перебували четверо ізраїльтян. Нападники встигли розгромити аеропорт. Губернатор Дагестану Сергій Меліков заявив, що погром влаштували "українські націоналісти".

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі прокоментували події, які відбулися в міжнародному аеропорту Махачкали. У Міністерстві закордонних справ висловили сподівання, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв, які могли прибути в Росію.