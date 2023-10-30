"Глибокий антисемітизм російських еліт": у МЗС України прокоментували єврейські погроми в РФ

Українські дипломати закликали міжнародну спільноту рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії.

Погроми та пошук євреїв в аеропорту Махачкали демонструють, наскільки глибоко антисемітизм присутній в російських елітах. Про це йдеться у заяві МЗС України у Facebook.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пояснив, що погрози розправитися із євреями — наслідок тривалої діяльності російської державної пропаганди. Вона десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів.

Представник МЗС звернув увагу на те, що не так давно президент очільник Кремля Володимир Путін та Сергій Лавров, міністр закордонних справ, виступали із відповідними образливими антисемітськими заявами. З його слів, звинувачення з боку російського зовнішньополітичного відомства на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність "з хворої голови на здорову".

"Міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі", – йдеться у заяві.

Заворушення в Махачкалі та пошук євреїв

У Махачкалі 29 жовтня виникли заворушення. Натовп місцевих мешканців забіг на територію летовища. Вони скандували антиізраїльські гасла та намагалися знайти пасажирів євреїв. Деякі з протестувальників вибігли на злітну смугу з літаком. Також вони зупиняли всі автомобілі.

У Росавіації підтвердили, що аеропорт Махачкали не прийматиме літаки найближчий тиждень у зв'язку з конфліктом, що швидко загострився. Згодом співробітники правоохоронних органів нібито звільнили летовище від громадян, які туди забігли без дозволу та влаштували безлад.

Очільник Кремля Володимир Путін скликав велику нараду через антисемітські погроми в Махачкалі. Захід наче пройде в закритому режимі, а на ньому будуть присутні силовики, прем′єр-міністр та парламентарі Росії.

Нагадаємо, в Офісі президента засудили антисемітські погроми в Росії. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ не повинна існувати у нинішньому вигляді.