У Вірменії готували антиурядові теракти, — Служба національної безпеки (відео)

За даними відомства, терористична операція, яку планували на території Вірменії підозрювані, називалася "Північний листопад".

Служба національної безпеки (СНБ) Вірменії заявила в четвер, 2 листопада, що заарештувала п'ятьох підозрюваних у спробі здійснити теракт проти державних установ. Про це повідомляють в інформації на сайті РНБ.

Встановлено, за інформацією РНБ, що п'ятеро підозрюваних разом із невстановленими спільниками планували цілу серію злочинів — вибухи, захоплення урядових будівель, убивства.

За даними Служби нацбезпеки, називалася ця терористична операція "Північний листопад". Злочинна діяльність готувалася детально і ретельно.

"Планувалися атаки, відступи і засідки з метою захоплення будівель, передбачалося залишати в місцях атак заздалегідь розроблену символіку, визначалися місця розташування статичних об'єктів, а також послідовність, порядок роздачі листівок та інші дії після завершення атаки", — йдеться в інформації.

У результаті зібраних доказів стало відомо, що метою потенційних терористів було "зірвати діяльність органів влади", створити умови для здійснення до кінця 2023 року великомасштабного суспільно небезпечного злочину, наприклад, вибуху.

"У будинках затриманих слідчі вилучили зброю і боєприпаси, безпілотний літальний апарат і два газові балони, бронежилети, військову форму, кайданки, пристрої спостереження, комп'ютери, мобільні телефони, пристрої зв'язку, десять невикористаних SIM-карток вірменських та російських операторів зв'язку і документи про підготовку теракту", — перелічено в повідомленні.

Підозрювані також, за даними РНБ, придбали медичні засоби і планували перевезти свої сім'ї до Грузії перед нападом.

Крім того, підозрювані збиралися істотно розширити залучення до терористичної діяльності якомога більшої кількості людей. Планувалися також пропагандистські акції, які потребували широкої координації, для чого мали бути задіяні різні комунікаційні канали, зокрема телеграм-канали.

Розслідування триває, проводяться оперативно-слідчі заходи з метою з'ясування всіх обставин події та всього кола осіб, причетних до злочинної групи. Як підкреслює РНБ, правоохоронці працюють над встановленням подільників.

Що передувало

Уряд Вірменії на чолі з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном зіткнувся із закликами піти у відставку після того, як у вересні Азербайджан повернув під свій контроль Карабах.

Захоплення Азербайджаном Карабаху спричинило масовий виїзд майже всіх 120 000 етнічних вірмен із цієї території та протести в Єревані з вимогою відставки Пашиняна.

Нагадаємо, в ISW відреагували на відмову Вірменії від навчань ОДКБ і саміту СНД. Єреван, як вважають аналітики ISW, і надалі підтримує стійку політику на віддалений курс від Кремля, а відмова від співпраці показує слабкість Росії.

Раніше Фокус писав, що в РФ почали погрожувати Вірменії за кроки в бік ЄС. Російська влада незадоволена діями прем'єр-міністра Вірменії, який критикував дії РФ з трибуни Європарламенту, тому Вірменії обіцяють повторення долі України і Молдови.