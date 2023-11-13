На "ювілей" анексії Криму: стало відомо, коли в Росії проведуть вибори президента, — росЗМІ

Російські журналісти пишуть, що президентські вибори можуть відбутися 17 лютого, на річницю схвалення проєкту договору про "приєднання" Криму до Росії

У Росії заговорили про дату проведення президентських виборів. Російські ЗМІ, покликаючись на власні джерела, кажуть, що наступні вибори присвятять "ювілею" анексії Криму. Їх планують призначити на 17 березня 2024 року. Про це пише видання The Moscow Times.

Зазначається, що оголосити дату виборів у РФ можуть 13 грудня. Саме в березні 2024 року виповниться 10 років, як Верховна Рада Криму оголосила про "незалежність" Криму. Зокрема, 17 березня 2014 року російський президент схвалив проєкт договору про "приєднання" Криму до Росії.

Також ЗМІ пишуть, що Володимир Путін не оголошував про намір балотуватися. Втім, повідомляється, що його кандидатуру може висунути ініціативна група, підбір якої вже розпочався. До такої групи може увійти режисер Микита Михалков, лікар Леонід Рошаль, співак Шаман (Ярослав Дронов), перша жінка-космонавтка Валентина Терешкова. Серед людей, які висуватимуть кандидатуру Путіна на виборах, можуть бути люди, які пов’язані з війною в Україні.

Вибори президента РФ

За словами ексглави ГУР Валерія Кондратюка, на наступних президентських виборах Путін може не висувати свою кандидатуру. Він сказав, що чинний президент РФ може втратити владу після тиску еліти на фоні успіхів українських військових на фронті. Одним із кандидатів на місце президента РФ, на думку Кондратюка, може стати губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Також місце президента може зайняти чинний прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

Як розповідав у вересні виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, близько 25% росіян хочуть бачити президентом нову людину, а не Володимира Путіна. Близько 50% хочуть, щоб саме чинний президент РФ назвав свого наступника.

Також у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 8 листопада зазначали, що Путін у своїй передвиборчій кампанії не концентруватиме увагу на війні з Україною. Імовірно, російський президент зробить ставку на "стабільності Росії".

Нагадаємо, у жовтні російські видання повідомляли, що в Росії шукають людей, які агітуватимуть росіян проголосувати за Володимира Путіна. Зокрема, вони повинні бути впізнаваними, підтримувати війну в Україні та Путіна.

Також повідомлялося, що під час виборчої кампанії не реєструватимуть кандидатів, молодших за 50 років. Імовірно, це робитиметься для того, щоб не зіпсувати імідж чинному президенту Росії Володимиру Путіну, якому 71 рік.