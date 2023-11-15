На війну замість терміну: Кремль не бачить проблем у масовому помилуванні вбивць у РФ, — росЗМІ

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, у Росії робляться винятки для певних випадків, за яких злочинців можуть достроково відпустити.

Колишні ув'язнені, які беруть участь у війні з Україною, отримують помилування від Володимира Путіна, незалежно від тяжкості скоєних злочинів і суспільного резонансу, який отримують такі справи. Кремль не бачить необхідності робити для них виняток. Про це заявив у середу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Існує певна практика, яка реалізується, і, наскільки мені відомо, у цій практиці жодних винятків немає. Точніше, є винятки, але вони не стосуються теми резонансності тієї чи іншої справи", — сказав представник Пєсков (його цитує ТАСС).

Нагадаємо, що 9 листопада стало відомо про помилування Сергія Хаджикурбанова і Владислава Канюса.

Колишній оперуповноважений УБОЗ Хаджикурбанов 2014 року був засуджений до 20 років колонії за обвинуваченням у вбивстві оглядачки "Нової газети" Анни Політковської, скоєному 2006 року. Канюс отримав 2022 року 17 років колонії за вбивство його колишньої дівчини — 23-річної Віри Пехтелевої. Її тіло було виявлено в будинку Канюса з численними травмами — експертиза нарахувала понад 100 каліцтв.

30 жовтня повідомлялося, що з'явилися деталі вбивства цілої родини у Волновасі. Російські військові мали при собі прилади нічного бачення та глушники, і вбивали людей просто в ліжках. Жодна з жертв не поворухнулася, поки в будинку "господарювали" вбивці.

5 жовтня повідомлялося, що від рук росіян, які воювали в Україні, померли вже щонайменше 27 співгромадян. За перші дні жовтня колишні найманці вже встигли вбити на батьківщині трьох людей, одна з жертв — 4-річна дитина. У серпні екс-найманець ПВК "Вагнер" і його знайомий позбавили життя одразу шістьох людей.