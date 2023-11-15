"128 кг збагаченого урану": Іран може створити три ядерні бомби, — Reuters

За інформацією МАГАТЕ, темпи збагачення урану Іраном сповільнилися втричі від початку року, але напруженість між агентством та Іраном тільки зросла.

Згідно зі звітом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), в Ірану достатньо урану, збагаченого до 60% чистоти, близької до збройової, щоб створити три атомні бомби. У звіті, представленому в середу, 15 листопада, також наголошується, що Ісламська держава досі перешкоджає перевіркам МАГАТЕ. Про це повідомляє агентство Reuters.

У повідомленні йдеться, що Іран ігнорує заклики Заходу зупинити ядерну програму і допустити експертів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти, що створює проблему як для агентства, так і для західних країн.

За два місяці запаси іранського урану, збагаченого до 60%, зросли на 6,7 кг і, за оцінками експертів, становлять 128,3 кг, йдеться у звіті МАГАТЕ. Це більш ніж утричі перевищує вагу уранової маси (приблизно 42 кг), якої, за визначенням МАГАТЕ, теоретично достатньо для створення ядерної бомби в разі подальшого збагачення.

"Це досить велика кількість, особливо якщо ви не використовуєте її ні для чого", — сказало журналістам дипломатичне джерело на умовах анонімності.

Мається на увазі, що Іран — єдина країна, яка збагатила уран до високого відсотка чистоти, не виробляючи ядерної зброї. Збройова частота збагаченого урану, який застосовується для створення ядерної зброї, становить близько 90%.

Темпи збагачення урану Іраном сповільнилися приблизно втричі від початку року, що, за словами дипломатів, є очевидним результатом непрямих переговорів зі США, які, ймовірно, призвели до обміну полоненими між двома країнами у вересні.

Кількість діючих каскадів або кластерів центрифуг для збагачення урану також не змінилася, йдеться в доповіді. Однак напруженість між агентством та Іраном тільки зросла.

Рада керівників організації ООН з ядерної безпеки, до складу якої входять 35 країн, рік тому ухвалила резолюцію, що приписує Ірану дозволити розслідування МАГАТЕ за слідами урану, виявленими на трьох незаявлених об'єктах. Відтоді МАГАТЕ скоротило список об'єктів до двох, але ніякого іншого прогресу досягнуто не було.

Нагадаємо, ЗМІ показали підземний ядерний об'єкт Ірану. Найпотужніша протибункерна бомба GBU-57 здатна проникати на глибину близько 60 метрів, але Тегеран побудував об'єкт на глибині до 100 метрів у товщі гори. Це робить його важкодоступною ціллю і викликає занепокоєння у США.

Раніше Фокус писав, що США спонукають Іран до ядерної деескалації. США і західні союзники побоюються, що ядерна програма Ірану може бути прикриттям для розробки ядерної зброї. Тегеран заперечує наявність таких дій.