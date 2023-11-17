Частина стратегії РФ: розвідка Німеччини попередила політиків про дзвінки "Лексуса" і "Вована"

На думку відомства, телефонні розіграші, які влаштовують російські пранкери, спеціально використовують для поширення фейкової інформації.

Федеральна служба із захисту Конституції (внутрішня спецслужба ФРН, що займається контррозвідкою) розіслала відповідну інструкцію в усі регіони Німеччини і закликала до превентивних заходів проти російської дезінформації. Про це повідомляє Bild.

Йдеться, за інформацією спецслужб, про відомі телефонні розіграші російських блогерів Вована і Лексуса — 37-річного Володимира Кузнєцова і 36-річного Олексія Столярова. Вони вважаються лояльними президенту РФ Володимиру Путіну і раніше не раз розігрували європейських політиків за допомогою фальшивих телефонних дзвінків.

"Розігрування фальшивих особистостей спеціально використовується для поширення неправдивої інформації та публічного виставлення напоказ західних політиків. Це частина стратегії російських спецслужб", — підкреслив Bild офіцер контррозвідки ФРН.

Спецслужби радять ретельніше перевіряти особу абонента, що телефонує, звертати увагу на змінені адреси електронної пошти та припиняти розмову, щойно виникають сумніви щодо особи співрозмовника.

Нагадаємо, Фокус писав, що російські блогери Вован і Лексус поскаржилися на те, що британська преса не помічає їхніх розіграшів і звинуватили Захід у відсутності свободи слова.

Раніше російські пранкери Вован і Лексус від імені Еммануеля Макрона дізнавалися у польського президента подробиці падіння ракети в Пшеводові.

Крім того, російські пранкери поговорили з відомим американським письменником Стівеном Кінгом, представившись президентом Володимиром Зеленським.