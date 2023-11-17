Велика рідкість: Китай і Японія підтвердили необхідність стратегічних відносин

На думку експертів, Китай прагне зміцнити відносини з Японією, бажаючи вбити клин між Токіо і Вашингтоном на тлі американо-китайської конфронтації.

Голова Китаю Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявили 16 листопада під час перших особистих перемовин за рік, що прагнутимуть взаємовигідних відносин і зроблять акцент на спільних економічних інтересах. Про це пише Reuters.

Лідери двох найбільших економік Азії обговорили гострі питання в рамках саміту країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що відбувся в Сан-Франциско, США.

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Як зазначає агентство, серед давніх дипломатичних питань, що потребують розв'язання, — заборона Китаю на японські морепродукти і гучна справа японського бізнесмена, затриманого в КНР.

Щодо заборони, то вона була введена після рішення Токіо почати скидати в море очищену воду з пошкодженої атомної електростанції "Фукусіма" на початку 2023 року. У коментарях ЗМІ, наданих Кісіда після переговорів, прем'єр заявив, що він настійно закликав Сі скасувати заборону. Зі свого боку Сі Цзіньпін заявив, що Японія має серйозніше поставитися до скидання води на "Фукусімі". Обидві сторони погодилися спробувати вирішити це питання шляхом консультацій згідно з протоколами переговорів.

Крім того, Японія домагалася якнайшвидшого звільнення бізнесмена, офіційно заарештованого КНР у жовтні за підозрою в шпигунстві. Інформаційне агентство Kyodo ідентифікувало затриманого як співробітника фармацевтичної компанії Astellas Pharma, хоча Міністерство закордонних справ не підтвердило це, а представник Astellas заявив, що компанія все ще збирає інформацію через міністерство. Разом з тим, японські ЗМІ повідомили, що затриманий працював у Китаї протягом 20 років, раніше обіймав посаду старшої посадової особи Японської торгово-промислової палати в Китаї.

Керівники Пекіна і Токіо також пообіцяли провести діалог на високому рівні з економічних питань і привітали запуск нової структури для обговорення експортного контролю під час зустрічі на полях регіонального саміту АТЕС.

"Країнам слід зосередитися на спільних інтересах і підтвердити свої стратегічні відносини взаємної вигоди, надавши їм нового сенсу", — наголосив Сі під час особистих переговорів.

На думку експерта з японо-китайських відносин, директора Інституту сучасних китайських досліджень Васеда Румі Аояма, пише Reuters, прагнення Китаю до зміцнення відносин з Японією може бути частково зумовлено тісними зв'язками Токіо з головним суперником КНР — Вашингтоном.

"Я гадаю, що існує бажання вбити клин між Японією і Сполученими Штатами, встановивши так звані стратегічні відносини з Японією на тлі американо-китайської конфронтації", — сказав Аояма.

КНР і Японія — розвиток відносин

У спільній заяві, зробленій ще 2008 року, Японія і Китай погодилися розвивати "взаємовигідні відносини, що ґрунтуються на спільних стратегічних інтересах" і покликані забезпечити частий обмін лідерами з таких питань, як безпека та економічне співробітництво.

Однак, на думку агентства, останніми роками це формулювання стало вживатися досить рідко, оскільки історичні суперники не могли знайти компроміси з низки питань, таких як територіальні претензії, торговельна напруженість і Тайвань — демократичний острів, який Пекін називає своїм.

У 2012 році китайсько-японські відносини загострилися через суперечку стосовно островів Сенкаку (китайська назва Дяоюйдао).

У вересні 2023 року влада КНР після протесту Японії відмовилася від планів проводити розвідку покладів природного газу поблизу цих спірних островів у Східно-Китайському морі.

Саміт АТЕС у Сан-Франциско — що відомо

Останній, 30-й, саміт АТЕС проходив у Каліфорнії (США) 11-17 листопада 2023 року. У межах саміту відбулася зустріч між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном, на якому дві наддержави домовилися, серед іншого, відкрити президентську гарячу лінію і відновити міжвійськові зв'язки.

Крім того, з президентом США зустрівся японський прем'єр Кісіда, і вони обговорили питання, включно зі "спільними проблемами", які вони поділяють із Китаєм.

У кулуарах саміту АТЕС Кісіда також зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Лідери обговорили глибшу співпрацю, особливо в частині такого питання, як ракетні випробування Північної Кореї.

Юн, Кісіда і Байден також провели 16 листопада коротку тристоронню зустріч.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у 2025 фінансовому році, на рік раніше, ніж планувалося спочатку, Японія почне закуповувати у США крилаті ракети Tomahawk. У зв'язку з цим китайська сторона заявила, що така військова політика Токіо може "призвести до негативних наслідків".

Крім того, США відкрили прибережний полк на японському острові Окінава, щоб зміцнити оборону Японії на тлі посилення Китаю, а також 12 листопада Японія провела навчання з евакуації острова поблизу Тайваню у разі вторгнення Китаю.