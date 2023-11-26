Не ясно, чи виживе: у США вдарили ножем поліцейського, який убив Джорджа Флойда, — ЗМІ

Родина експоліцейського Шовіна, пораненого в тюрмі, досі ігнорується керівництвом закладу, заявив адвокат ув'язненого. При цьому речник прокуратури заявив, що чоловік лікується від поранення у в'язничній лікарні.

У Федеральній тюрмі в Аризоні отримав удар ножем експоліцейський Дерек Шовін (Derek Chauvin), якого засудили за убивство афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі. Спершу повідомили, що ув'язнений загинув. Однак пізніше стало відомо про те, що він міг вижити і перебуває у лікарні. Про деталі інциденту у аризонській в'язниці розповіли на порталі агентства Associated Press.

Агентство, розповідаючи про подробиці нападу, посилається на анонімне джерело. Зі слів джерела, у в'язниці в Тусоні дійсно поранили ув'язненого Шовіна. При цьому вказується, що ця пенітенціарна установа "страждає від провалів безпеки та нестачі персоналу". Пізніше керівництво тюрми офіційно підтвердило подію, але не назвали імені постраждалого. Пояснили, що охоронці локалізували загрозу, а пораненого чоловіка доправили до лікарів.

У західних ЗМІ публікували заяви, що начебто Шовін від отриманих поранень помер. Однак згодом агентство отримало повідомлення від речника офісу генерального прокурора Міннесоти Браяна Еванса. Посадовець заявив, що "очікується, що він виживе".

При цьому агентство AP наводить думку адвоката Дерека Шовіна — Грегорі М. Еріксона. З його слів, родина досі не отримала чіткої інформації щодо долі чоловіка — скаржаться на ігнорування з боку керівництва тюрми. Тому наразі точно не відомо, який стан пораненого і чи він виживе, пишуть в AP.

Убивство Джорджа Флойда — деталі

Зазначимо, Шовін у квітні 2021 року отримав 22,5 років ув'язнення за звинуваченням у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, яке сталось у травні 2020 року. Флойда підозрювали у використанні підроблених грошей, намагались затримати посеред вулиці. У момент затримання поліцейський Шовін тиснув коліном на шию підозрюваного, поваливши його на асфальт. За деякий час чоловік помер, як підозрювали, через дії правоохоронця.

Інцидент потрапив на відео випадкового перехожого. Втім пізніше поліція оприлюднила повний запис з бодікамери Шовіна.

Після інциденту в США спалахнули заворушення, під час яких громадяни протестували проти насильства правоохоронців проти деяких категорій американських громадян. Тим часом Шовіна відсторонили від роботи, почалось розслідування і в підсумку він отримав вирок. Під час судового засідання його адвокати заповняли, що смерть Флойда була випадковістю і сталась внаслідок специфічної підготовки поліції США. При цьому сім'я загиблого заявляла, що не задоволена "надто м'яким" вироком.

Зазначимо, влітку поліція США повідомила про кілька нападів, під час яких було використано вогнепальну зброю. Наприклад, у червні 2023 року сталась стрільба у штаті Вірджинія на випускному вечорі. Після цього людина зі зброєю скоїла напад у штаті Огайо і поранила дев'ятьох осіб. Крім того, восени чоловік атакував кілька розважальних закладів у штаті Мен, при цьому убивши майже 20 людей.