"Загадкова пневмонія" з КНР дісталася Європи: у Нідерландах зростає кількість хворих дітей

За словами професора з Університету Редінга Яна Джонса, це може бути місцева сезонна епідемія, яка трапилася одночасно із захворюваннями в Китаї. Нідерландський інститут досліджень у сфері охорони здоров'я зареєстрував більшу кількість пацієнтів, ніж очікувалося. Основна частина — дітей віком 5-14 років.

Представники системи охорони здоров'я в нідерландському Утрехті попередили про зростання статистики захворювань серед дітей, що відображає аналогічну тенденцію в Китаї. Про це пише The Mirror.

Спалах нового вірусу, який стрімко поширюється в Китаї, зафіксовано і в Європі. Випадки нового захворювання фіксуються в Нідерландах.

Експерти поспішають з'ясувати характер пневмонії, спалах якої було зафіксовано в деяких частинах Азії, оскільки лікарні переповнені "молодими людьми, які нездужають".

Експерти з Нідерландів тепер уже кажуть, що тривожне захворювання, яке може виявитися небезпечним для життя, можливо, вже дісталося і до них.

Нідерландський інститут досліджень у сфері охорони здоров'я повідомив, що зареєстровано більшу кількість пацієнтів із пневмонією, ніж очікувалося. Причому більшість пацієнтів — діти віком 5-14 років. За наявними даними, діагноз ставлять приблизно 103 зі 100 тисяч дітей.

Статистика захворювань

"Це може бути місцева сезонна епідемія, яка просто трапилася одночасно із захворюваннями в Китаї, — сказав журналістам професор Ян Джонс з Університету Редінга. — У пневмонії може бути безліч причин, і я сумніваюся, що її можна буде належним чином проаналізувати, поки не встановлять, що лежить в її основі".

Через новий вірус лікарні в Пекіні переповнені пацієнтами з невстановленою формою пневмонії, захворювання спостерігаються і в Ляоніні. Міжнародне товариство з інфекційних захворювань ProMED уже класифікувало спалах невідомого штаму як епідемію.

Фахівець з інфекційних захворювань доктор Ніл Стоун вказує на те, що у деяких хворих немає жодних симптомів, навіть кашлю.

Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила, що вивчає новий вірус, і запросила детальну інформацію про цей спалах.

"ВООЗ запросила додаткову епідеміологічну та клінічну інформацію, а також результати лабораторних досліджень груп хворих дітей за допомогою механізму Міжнародних регулювань у сфері охорони здоров'я", — повідомив представник ВООЗ.

ВООЗ також запросила додаткові відомості про нові тенденції відомих патогенів, включно з грипом, SARS-CoV-2, RSV тощо.

Представники Організації радять жителям Китаю дотримуватися профілактичних заходів щодо зниження ризику респіраторних захворювань.

Нагадаємо, що вчені з'ясували, що екстракт кори верби ефективно бореться з вірусами.

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