Нова перевага: вчені дізналися, що екстракт кори верби ефективно бореться з вірусами

У новому дослідженні вчені виявили, що екстракт чудово справляється як із коронавірусами, так і з ентеровірусами, ліків від яких наразі немає.

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Дослідники з Фінляндії виявили, що екстракт кори верби, відомий своїми лікувальними властивостями, зокрема як основа аспірину, має противірусну дію широкого спектра. Цей результат дає змогу говорити про можливість його застосування для лікування різних вірусних інфекцій, пише Phys.org.

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Дослідження, проведене під керівництвом професора Варпу Марьом'які з Університету Ювяскюля, засвідчило, що екстракт ефективний як проти оболонкових коронавірусів, наприклад тих, що спричиняють застуду та COVID-19, так і проти неооболонкових ентеровірусів, що спричиняють такі захворювання, як грип і менінгіт. Примітно, що наразі не існує специфічних ліків, спрямованих безпосередньо проти ентеровірусів, що підкреслює потенційну значущість цього відкриття.

Під час дослідження фахівці зібрали кору верби, переробили її в екстракт і протестували його проти різних вірусів. Було виявлено, що екстракт ефективно пригнічує активність вірусів, не завдаючи шкоди клітинам господаря. Цікаво, що якщо екстракт перешкоджав реплікації COVID-19 у клітинах, то на ентеровіруси він діяв інакше, повністю запобігаючи їхньому проникненню в клітини.

Така різнобічна дія дає змогу припустити, що екстракт кори верби діє на поверхні вірусів, чинячи на них різний вплив. Мікроскопічне дослідження показало, що якщо оболонкові коронавіруси руйнуються під дією екстракту, то ентеровіруси, які не мають оболонок, ефективно іммобілізуються.

Крім того, під час вивчення ефективності комерційних сполук, отриманих з верби, було виявлено, що тільки екстракт саліксину проявляє аналогічну противірусну активність. За словами авторів, це дає змогу припустити, що противірусні властивості можуть бути зумовлені поєднанням біологічно активних сполук у корі.

Команда планує подальші дослідження з виділення та ідентифікації цих сполук, а також з вивчення механізмів їхньої дії. Це дослідження може відкрити шлях до розробки нових противірусних засобів для лікування різних вірусів, зокрема тих, що спричиняють застуду та грип. Поточні дослідження професора Марьом'які та її команди спрямовані на поглиблення розуміння цих сполук і їхнього можливого застосування в противірусній терапії.

Раніше Фокус писав про те, чи загрожує новий штам коронавірусу Пірола черговою пандемією. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знову і знову, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Також Фокус писав про те, що постковідний синдром може зовсім не бути пов'язаний з коронавірусом. Дослідники кажуть, що "довгий" ковід може бути викликаний зовсім іншим вірусом.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.