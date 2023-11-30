РФ хоче обійти санкції Заходу: дочка Путіна розширюватиме вплив Кремля в Африці, — ЗМІ

За словами журналістів, Кремль прагне тісніших зв'язків із країнами глобального Півдня, щоб роздобути більше можливостей обходити введені Заходом санкції.

Дочка президента РФ Володимира Путіна Катерина Тихонова розширюватиме вплив Кремля в країнах Африки. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Повідомляється, що посадові особи приблизно з трьох десятків африканських країн були запрошені до Москви для зустрічі з російськими ІТ-фахівцями та інвесторами, які пропонують цифрові послуги. Захід відбудеться наступного місяця.

За словами журналістів, що проєкт підтримує центр "Іннопрактика", афілійований із Фондом національного інтелектуального розвитку. Гендиректором фонду є молодша дочка Путіна Катерина Тихонова.

Видання пише, що Кремль прагне тісніших зв'язків із країнами глобального Півдня, щоб отримати більше можливостей обходити введені Заходом санкції. РФ може отримати перевагу в конкурентній боротьбі з Китаєм, США і ЄС за вплив в Африці, просуваючи свій досвід у кібербезпеці, держпослугах та інших сферах.

"Зустріч африканських чиновників у Росії є частиною інформаційно-пропагандистського проєкту під назвою "Програма обміну знаннями в галузі електронного урядування", який фонд запустив у липні спільно з Московською Вищою школою економіки", — ідеться в матеріалі.

Дочки Путіна: що про них відомо

Журналісти зазначили, що Путін приховує своє особисте життя, а також приватні життя 37-річної Тихонової та її старшої сестри 38-річної Марії Воронцової. Ба більше, глава Кремля навіть не визнав, що вони є його дочками.

США, Європейський Союз і Велика Британія запровадили санкції проти обох жінок у квітні 2022 року. У Міністерстві фінансів США заявили, що робота Тихонової підтримує російську оборонну промисловість, в той час як Воронцова "керує фінансованими державою програмами, які отримали мільярди доларів від Кремля в галузі генетичних досліджень". Зазначається, що деякі програми контролює особисто Путін.

Нагадаємо, що 28 листопада повідомлялося, що США посилили санкції за порушення цінової стелі для російської нафти. Завдяки посиленню заходів США експорт нафти з РФ може скоротитися приблизно на 150 тисяч барелів на день уже в листопаді.