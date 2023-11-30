Анонсував зміни: прем'єр Польщі підтримав відновлення дозволів для українських водіїв

Польський глава уряду Матеуш Моравецький наголосив, що важливо, аби міністр інфраструктури отримав відповідні директиви під час засідання Ради міністрів інфраструктури ЄС, метою яких є повернення до попередньої системи, яка "добре працювала".

Під час засідання Сейму в середу, 29 листопада, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав дозвіл для перевізників з України на в'їзд до Європейського Союзу. Про це повідомляє польське видання Money.

Під час розмови з журналістами про протести польських перевізників на кордоні Моравецький підкреслив, що вкрай важливо, аби міністр інфраструктури отримав відповідні директиви під час Ради міністрів ЄС з питань інфраструктури.

Він зазначив, що метою цих директив має бути повернення до попередньої системи авторизації, яка раніше "добре працювала".

Глава польського уряду також висловив розуміння багатьох аргументів мітингувальників.

"Наша делегація в Києві домовилася про певні зміни, які можуть призвести до того, що пустять порожні вантажівки, які повертаються через кордон, що хоча б певною мірою зменшить затори та протести", — заявив Моравецький.

Страйк польських перевізників на кордоні

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали проведення акції щодо блокування проїзду вантажівок через кордон з Україною. Зокрема, спостерігалося поступове блокування руху вантажівок у напрямку пунктів пропуску "Ягодин–Дорохуськ", "Краківець–Корчова", "Рава-Руська–Хребене".

Польські водії вимагають повернення дозволів для водіїв з України і зміну правил електронної черги для польських машин та виїзд порожніх польських вантажівок з України без черги.

28 листопада повідомлялося, що на кордоні України та Польщі запрацював КПП. Згідно з даними служби, у черзі на виїзд з України в пункті перебувають 55 вантажівок, на в'їзд — 50, при цьому автобусів немає.

Також 28 листопада заступник міністра Маркіян Дмитрасевич заявив, що Міністерство аграрної політики України очікує на позитивні результати переговорів через ситуацію на польсько-українському кордоні. З його слів, блокування кордону негативно позначилося на українському та польському бізнес-середовищі.

Нагадаємо, 29 листопада на сайті польського уряду повідомили, що у Міністерстві інфраструктури Польщі повідомили, що було досягнуто домовленості з перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною.