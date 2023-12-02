Найвищий IQ серед однолітків: дворічна американка потрапила у Книгу рекордів Гіннеса

За словами батька Ісли МакНабб, деякі риси характеру дівчинки притаманні її віку, а деякі настільки розвинуті, що їй важко примирити їх між собою.

За неймовірні таланти і найвищий рівень інтелекту серед однолітків 2-річна Ісла МакНабб із Кентуккі (США) потрапила до рекордсменів. Про це пише сайт Книги рекордів Гіннеса.

Як розповідають батьки дівчинки, яка набрала 99-й процентиль інтелекту для свого віку за шкалою інтелекту Стенфорда-Біне, вони помітили неабияку концентрацію уваги дитини вже тоді, як принесли її додому з пологового будинку. Проте найяскравіше здібності дівчинки почали проявлятися, щойно вона почала вчитися.

"У віці лише одного року Ісла почала вивчати кольори, цифри та алфавіт. У семимісячному віці вона вибирала певні предмети з книжок з малюнками, коли її про це просили. У 18 місяців вона самостійно вивчила алфавіт, а у два роки почала читати", — згадує батько Ісли, Джейсон МакНабб.

Крім того, батьки Ісли також знаходили різноколірні іграшкові літери під предметами по всьому будинку. Так, поруч зі стільцем лежали літери C-H-A-I-R, а біля дивану — S-O-F-A.

Саме тоді мати дівчинки, Аманда, запропонувала перевірити Іслу. Коли їй виповнилося два з половиною роки, Ісла потрапила до того 1% населення, що дає їй право на членство в Mensa International.

"Психолог, який тестував Іслу, спеціалізується на обдарованих дітях. За його словами, він зазвичай не тестує дітей у віці до двох років, але зробив виняток після того, як почув про її таланти", — зазначив батько.

Ісла також почала показувати батькам алфавіт американською мовою жестів, і вони все ще намагаються з'ясувати, де вона його вивчила.

Однак батько обдарованої дівчинки говорить, що є певні труднощі у вихованні такої дитини, бо потрібно, аби була певна крива навчання.

"З іншими моїми дітьми, якщо я не хотів, щоб вони знали, про що я говорю, ми могли просто пояснити їм по літерах, але Ісла одразу все розуміє", — каже він.

Джейсон також констатує, що деякі риси характеру Ісли притаманні її віку, а деякі настільки розвинуті, що їй важко примирити їх між собою.

Mensa International — що відомо

Mensa International — це неприбуткова організація, відкрита для людей, які набрали 98-й процентиль і вище за результатами стандартизованого тесту IQ. Ця організація є найбільшим і найстарішим у світі товариством людей з високим рівнем IQ.

Наразі Ісла МакНабб, якій виповнилося три роки — наймолодший член цієї організації і відвідує дошкільний навчальний заклад.

"Дівчинка пишається своїм навчанням, і хоча вона має результати вище середнього з багатьох предметів, вона особливо сильна в математиці та чудово читає", — підкреслюється в інформації про неї.

29-річна Летиція Буфоні, чемпіонка зі скейтбордингу з Бразилії, встановила новий світовий рекорд. Дівчина проїхалася на своєму скейті по задній частині літака на висоті понад 2,7 км, після чого стрибнула з парашутом.

Також повідомлялося, що в Канаді народилися незвичайні близнюки і одразу потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Малюки Адія та Адріал Надараджа народилися за 126 днів до очікуваної дати пологів. Попередній рекорд було встановлено у 2018 році близнюками в американському штаті Айова.