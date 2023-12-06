Знову російські пранкери: "Вован і Лексус" поговорили з віцепрем'єром ФРН

За даними представників Міністерства економіки, опублікований пранкерами запис являє собою нарізку з окремих частин розмови, яка кілька разів переривалася.

Влада Німеччини підтвердила, що віцеканцлер ФРН, міністр економіки та енергетики Роберт Габек попався на пранк "Вована і Лексуса". Про це пише Bild.

У YouTube і Telegram з'явився 4-хвилинний запис їхньої розмови англійською мовою, в якому німецький чиновник говорив про вивезення зерна з України, скаржився на високі ціни на газ і підкреслив, що "тиск — єдина мова, яку розуміє Путін".

"Не можна виходити з того, що війна (в Україні. — Ред.) скоро закінчиться. Не схоже на те. Слід очікувати тривалої війни, яка триватиме наступного року, а можливо, й довше", — сказав Хабек.

У відомстві віцепрем'єра підтвердили факт цієї телефонної розмови, при цьому той, хто телефонував, представився дипломатом від Африканського союзу. Крім того, у міністерстві наголосили, що опублікований пранкерами запис являє собою нарізку з окремих частин розмови, яка кілька разів переривалася.

"Запитання і відповіді підроблені і не поєднуються один з одним ні за тоном і акцентами співрозмовників, ні за змістом. При цьому віцепрем'єр не розголосив жодної чутливої інформації або конфіденційних даних", — звернули увагу представники відомства.

Попередження німецької контррозвідки

У середині листопада контррозвідка Німеччини попередила німецьких політиків про можливі дзвінки від "Вована і Лексуса". Федеральна служба із захисту Конституції, внутрішня спецслужба МВС країни, розіслала відповідну інструкцію в усі регіони Німеччини. У документі служба закликала всіх чиновників і політиків до "превентивних заходів проти поточної російської кампанії дезінформації", ретельної перевірки особи того, хто телефонує, уваги до змінених адрес електронної пошти і припинення розмови, щойно виникають сумніви щодо особи співрозмовника.

Німецькі спецслужби конкретно вказали на 37-річного Володимира Кузнєцова і 36-річного Олексія Столярова, відомих як "Вован і Лексус". Вони вважаються лояльними Володимиру Путіну, за інформацією Bild, і раніше не раз розігрували європейських політиків за допомогою фальшивих дзвінків.

"Розігрування фальшивих особистостей спеціально використовується для поширення неправдивої інформації та публічного виставлення напоказ західних політиків. Це частина стратегії російських спецслужб", — підкреслив офіцер контррозвідки ФРН.

Нагадаємо, Фокус писав, що російські блогери "Вован і Лексус" поскаржилися на те, що британська преса не помічає їхніх розіграшів і звинуватили Захід у відсутності свободи слова.

Раніше російські пранкери "Вован і Лексус" від імені Еммануеля Макрона дізнавалися у польського президента подробиці падіння ракети в Пшеводові.

Крім того, російські пранкери поговорили з відомим американським письменником Стівеном Кінгом, представившись президентом Володимиром Зеленським.