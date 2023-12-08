В США готові обмежити надання притулку мігрантам і піти на компроміс щодо України, — ЗМІ

Білий дім і Конгрес США намагаються досягти компромісу. В них є тиждень до різдвяних канікул, щоби вирішити питання нелегальної імміграції та допомоги Україні і Ізраїлю.

Білий дім готовий прийняти нові обмеження щодо надання притулку мігрантам в країні та внести зміни до процесу депортації, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроекті про додаткове фінансування. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Білий дім і Конгрес США намагаються досягти компромісу, що передбачав би надання військової допомоги Україні та Ізраїлю, водночас перешкоджаючи нелегальній імміграції через кордон США та Мексики.

У виданні нагадують, що для ухвалення цього рішення залишаєть лише тиждень. Потім законодавці роз’їдуться на різдвяні канікули.

"Республіканці відмовилися схвалити збільшення фінансування України без додаткових заходів щодо скорочення рекордної кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США, що призвело до складних переговорів, які поєднували багато в чому непов’язані питання", — йдеться у виданні.

Президент Джо Байден заявив, що він готовий піти на значні поступки щодо безпеки кордону, оскільки республіканці в Сенаті відхилили пакет допомоги Демократичної партії з фінансуванням кордонів у розмірі 20 мільярдів доларів.

Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило агентству Reuters, що Білий дім розглядає тему підвищення стандартів для первинної перевірки притулку.

За інформацією ЗМІ, адміністрація Байдена також розгляне певну форму положення про "безпечну третю країну", що відмовлятиме у наданні притулку мігрантам, які прямують до США через інші країни.

Іншим можливим пунктом домовленості може бути розширення процесу швидкої депортації.

"Двопартійна група сенаторів, які намагаються досягти угоди, також обговорюють кількісне обмеження запитів на надання притулку. Водночас Байден не висловився щодо цього питання", — йдеться у повідомленні.

Сенатор-демократ Кріс Кунс заявив, що розрив між його партією та республіканцями все ще "вперто велика", але він залишається оптимістом щодо цього питання.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр розкритикувала республіканців під час пресбрифінгу.

"Вони граються з нашою національною безпекою. Історія не пробачить їм", — сказала вона.

Сенатор-республіканець Том Тілліс, член двопартійної групи, яка намагається досягти компромісу щодо безпеки кордону, заявив журналістам у середу, що будь-яка пропозиція повинна буде скоротити нелегальну імміграцію принаймні вдвічі, і що він не знає, чи вдасться досягти угоди до Різдва.

"У нас ще багато роботи, — сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден виступив перед процедурним голосуванням у Сенаті щодо його плану національної безпеки 6 грудня і закликав Конгрес передати допомогу Україні.

Кілька тижнів тому конгресмени-республіканці наполягали на зміні міграційної політики в обмін на підтримку фінансування України та Ізраїлю, запевняючи, за словами Politico, що підтримують їх.

6 грудня законопроєкт, що передбачає виділення коштів на безпекову допомогу Україні, було заблоковано в Сенаті США.