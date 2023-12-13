РФ за допомогою "Вагнер" заробляє мільярди на золоті з Африки, — розслідування (фото)

За даними групи Blood Gold Report, від початку вторгнення Кремль став багатшим на 2,5 мільярда доларів. При цьому незаконний дорогоцінний метал закуповують деякі західні держави.

Російська Федерація за допомогою групи "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі золотом з Африки. Про це йдеться в розслідуванні Blood Gold Report.

Зазначається, що Кремлю з лютого 2022 року вдалося заробити понад 2,5 мільярда доларів на торгівлі дорогоцінним металом. Він продовжує це робити, використовуючи різні інструменти.

Група Blood Gold Report займається розслідуванням зв'язків між західними гірничодобувними компаніями, військовими режимами і російськими найманцями в Африці.

Цього разу їм вдалося розкрити той факт, що в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) підставні "вагнерівці" отримали ексклюзивні права на шахту Ндассіма, яка є найбільшою в країні. В обмін на це продовжиться підтримка режиму, який вважається авторитарним.

Росія продовжує заробляти на незаконному золоті з Африки Фото: Blood Gold Report

Подібні дії спостерігаються і в інших країнах Африки, йдеться в розслідуванні. До прикладу, в Судані "російська компанія" змогла взяти під свій контроль великий нафтопереробний завод. У результаті "Вагнер" став домінуючим покупцем необробленого суданського золота.

Росія продовжує заробляти на незаконному золоті з Африки Фото: Blood Gold Report

У Малі військова хунта, яка може бути пов'язана з "Вагнером" і взяла під свій контроль країну навесні 2021 року, має мільйонні прибутки. Розслідувачі пишуть, що вони контролюють чотири найбільші гірничодобувні компанії: Barrick Gold Corporation, B2Gold, Resolute Mining і Allied Gold Corporation.

Росія продовжує заробляти на незаконному золоті з Африки Фото: Blood Gold Report

На місяць дохід може становити 10,8 мільйона доларів і більша частина коштів надходить саме готівкою. До слова, покупці знаходяться навіть у західних країнах.

У Blood Gold Report пишуть, що канадська компанія Barrick Gold лише за перші 6 місяців 2023 року заплатила хунті Малі 206 мільйонів доларів.

До слова, в ЦАР і Судані використовуються складні контрабандні маршрути і тактика корпоративних підступів. Це дає змогу вивезти золото з Африки в Росію та ОАЕ, де воно змішується з іншими законними джерелами золота і перетворюються на готівкові кошти.

Методи "вагнерівців" в Африці: способи протидії

У своїй доповіді організація прописала низку заходів, які можуть перешкодити операціям "Вагнер" і Росії. Тим самим, буде завдано фінансового удару по Кремлю. Туди вони відносять:

розширення санкцій, які повинні будуть автоматично прийматися щодо тих, хто користується незаконним золотом;

забезпечення більш суворого контролю за ланцюжком поставок. Це допоможе запобігти проникненню цього металу в цивілізовані країни;

введення відповідальності для міжнародних гірничодобувних компаній, які ведуть бізнес і співпрацюють з подібними режимами;

визначення групи Вагнера терористичною організацією та залучення Міжнародного кримінального суду для засудження групи найманців;

тісніша співпраця союзників із міжнародними партнерами. Це дозволить усунути наявні прогалини в системі санкцій;

значне збільшення підтримки африканських демократичних держав, незалежних ЗМІ та груп громадянського суспільства, яким будь-яким чином можуть загрожувати угруповання "Вагнера" на африканському континенті. Це продемонструє сили проти втручання Кремля на цей регіон.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що в Африці ліквідували росіян, які вербували людей у ПВК "Редут". За попередньою інформацією, автомобіль із вербувальниками атакували FPV-дрони. Усі троє чоловіків загинули, а водій дістав поранення.

20 вересня повідомлялося, що африканські країни не хочуть торгувати з РФ на умовах Кремля. Одразу після обвалу національної валюти частка рубля в розрахунках з африканськими партнерами в липні знизилася до 12,7% — проти 48,3% у червні та 82,4% у лютому.