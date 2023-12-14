Поляк збив на пішохідному переході трьох українських водіїв, – журналіст (відео)

Польські мітингарі, як повідомив журналіст Євген Плінський, отримують за блокаду українського кордону 400 злотих на день з партії Рафаля Меклера, який є лідером люблінського відділення "Конфедерації".

Польський водій збив на пішохідному переході трьох українських водіїв на пункті пропуску. Про це повідомив у Facebook журналіст Євген Плінський.

На відео можна побачити, як біля місця аварії зібрався натовп. Частина з них — українські водії. У записі чути, що ДТП влаштував керманич мікроавтобуса.

"Це вже просто якесь адіще там несеться", – повідомив він.

На місце події прибули швидка допомога та польські поліцейські. Чи був водій учасником акції протесту на кордоні, який влаштував ДТП, наразі вірогідно не відомо.

Євген Плінський додав, що польські мітингарі самі розповіли, що отримують за блокаду українського кордону 400 злотих в день. За його словами, вони з партії Рафаля Меклера, який є лідером люблінського відділення "Конфедерації".

Блокада кордону України

У листопаді польські фермери та водії вантажівок запустили постійну блокаду одного з найбільш завантажених пунктів пропуску на українському кордоні. Понад тисячу вантажівок уже кілька днів очікували можливості пройти КПП.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав організаторами блокади праворадикальну партію "Конфедерація". Він закликав перевізників проводити протести в Брюсселі, якщо вони бажають отримати ексклюзивні можливості роботи на ринку перевезень.

Подоляк наголошував на важливості конкуренції на ринку і протиставляє це блокуванню кордону з Україною, підкреслюючи, що це не відповідає основним принципам Євросоюзу. Він закликав українців зберігати терпіння, оскільки попереду на них чекають ще безліч політичних інтриг, викликаних поточними обставинами в Європі.

Польща 4 грудня виступила за скасування для України "транспортного безвізу". У польському уряді заявили, що через скасування дозволів для українських перевізників постраждали не лише польські перевізники, але й словацькі та угорські.

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, як блокада кордону вплине на ціни на продукти в Україні. За словами експерта Олега Пендзина, деякі види продовольчого кошика надходять в Україну з боку Польщі. Тому, через страйк місцевих перевізників, імпортні харчові продукти можуть додати в ціні.