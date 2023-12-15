У США схвалили закон, який забороняє президенту одноосібно вирішувати долю НАТО

Рішення, яке може захистити НАТО від розпаду, ухвалили завдяки підтримці демократів і республіканців у Палаті представників. Однак є загроза, що його можуть визнати неконституційним.

У Конгресі США створили певну процедуру для підтвердження рішення будь-якого президента щодо виходу цієї країни з НАТО. Ця процедура увійшла у спеціальний законопроєкт, який очікує на ухвалення нинішнім президентом Джо Байденом. Про нове рішення конгресменів 14 грудня розповіли на порталі The Hill.

У статті вказується, що у Палаті представників Конгресу підтримали Закон "Про санкціонування національної оборони". У закон внесено пункти, в яких описали порядок дій у випадку, якщо якийсь президент вирішить вивести США зі складу НАТО. Сенатори вирішили, що ця пропозиція має отримати підтримку інших гілок влади: або схвалення верхньої палати Конгресу — Сенату, або через Акт Конгресу.

Закон вступить у дію після того, як його підпише Джо Байден.

The Hill процитували тези двох сенаторів від різних партій, які внесли пропозицію щодо НАТО — Тіма Кейна ("Демократична партія") і Марко Рубіо ("Республіканська партія"). Обидва посадовці заявили, що мають намір показати силу Альянсу президенту РФ Володимиру Путіну і захистити національну безпеку.

"НАТО зберіг силу у відповідь на війну [президента Росії Володимира] Путіна в Україні та зростання викликів у всьому світі", — заявив сенатор Кейн.

Рубіо, зі свого боку, підтвердив, що новий закон — це інструмент нагляду за діями президента.

"Ми повинні переконатися, що захищаємо наші національні інтереси та безпеку наших демократичних союзників", — сказав він.

Вибори у США — деталі загрози для НАТО

Зазначимо, видання The New York Times раніше публікували міркування експертів щодо загрози для НАТО з боку одного з можливих кандидатів на посаду нового президента США — Дональда Трампа. Згадувались висловлювання американського політика, в яких він дорікав країнам Європи за замалий вклад у роботу Північноатлантичного альянсу і сумнівався, чи цей альянс потрібен США.

Експерти побоювались, що Трамп, коли повернеться у Білий дім, може одноосібно прийняти рішення про вихід США з НАТО і це загрожуватиме європейським союзникам. Також писали про рішення Конгресу, про яке повідомили у The Hill — припускали, що це рішення можуть оголосити неконституційним: начебто це незаконно обмежує президента.

Нагадуємо, Дональд Трамп вважається основним суперником Джо Байдена на президентських виборах США у 2024 році. Експерти наголосили, що він не матиме вирішального впливу на зовнішню політику у випадку перемоги. Згідно з останнім опитуванням, Трамп у опитуваннях на 4% випереджає діючого президента.