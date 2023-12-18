"Найвища точка ескалації": ЄС знайшли спосіб покарати Орбана за протидію Україні, — FT

Для Угорщини суттєво ускладнять отримання допомоги від ЄС, зазначають журналісти. Крім того, можуть задіяти статтю, яка позбавить її права голосу.

Європейські політики вирішили покарати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який шантажує ЄС для отримання коштів та підсилення політичної популярності у своїй країні. Для цього згадали про один з пунктів угоди, який позбавляє права голосу одного з учасників європейської спільноти. Про наміри ЄС написало видання The Financial Times.

У статті The Financial Times перелічили кілька вчинків Віктора Орбана, спрямованих проти Європейського Союзу і України та вказали, що у ЄС міркують над двома шляхами впливу на Орбана.

По-перше, планують виділяти фінансову допомогу за спеціальною процедурою, "яка дає Брюсселю важелі, щоб в Угорщині дотримувались верховенства права та демократичних принципів". По-друге, згадали про статтю 7 — "покарання за порушення законності". У якості покарання — скасування права голосу.

Донедавна у Європі побоювались, що статтю 7 заблокує Польща, пишуть журналісти. Однак після польських виборів країну очолив представник "Громадської платформи" Дональд Туск. Тому є сподівання, що в ЄС достатньо голосів, щоб позбавити Орбана можливості блокувати важливі рішення.

Між тим Орбан почав протидіяти ЄС ще до вторгнення РФ. Наприклад, у 2019 році в Угорщині політик запустив рекламну кампанію, спрямовану на компрометацію європейських чиновників. Для цього створили плакати, на яких голова Європарламенту Урсула фонд дер Ляєн начебто "танцює під дудку" мільярдера і філантропа Джорджа Сороса. Вже під час вторгнення у 2022 році угорець блокував прийняття бюджету ЄС розміром 1,8 трлн євро та виділення 18 млрд євро для України.

Європейські політики намагались зрозуміти, що стоїть за діями Орбана. Чи він хоче отримати 20 млрд євро, заблоковані через проблеми з демократією в Угорщині? Чи працює на користь президента РФ Володимира Путіна, який намагається зашкодити ЄС? Журналісти видання вказали, що саме цим можна пояснити поступку ЄС: виділення 10 млрд євро напередодні голосування щодо питання України. Угорський прем'єр-міністр, побачивши гроші, не голосував проти. Однак пізніше заявив, що має 75 різних варіантів спротиву Україні, і заблокував виділення 55 млрд євро.

"Він не маріонетка Путіна, як деякі можуть подумати. Але Угорщина зможе змусити нас використати кілька різних інструментів. Зрештою Угорщина не може зупинити нас у наданні грошей в Україну", — заявив анонімний європейський чиновник, з яким спілкувались журналісти The Financial Times.

Вступ України до ЄС — деталі

Зазначимо, 14 грудня Віктор Орбан вийшов з зали саміту ЄС, де мало відбутись голосування щодо початку перемовин України про вступ. При цьому його вихід стався після того, як Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував йому вийти геть і "попити кави".

У Чехії оцінки дій Орбана розділилися. Міністр європейських відносин назвав угорця "троянським конем", який може зруйнувати ЄС зсередини. Водночас представник опозиційної партії погодились з аргументами прем'єр-міністра Угорщини щодо блокування вступу України.

Український політолог тим часом запропонував дати Орбану "батогів". На його думку, угорець отримав "пряники" від ЄС, а також, можливо, від Путіна. Тепер настав час його покарати за протидію намірам європейської спільноти протистояти Росії.