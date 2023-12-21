$12 млрд: стільки РФ виділила на підтримку свого авіаційного сектора в повітрі, — Reuters

За словами аналітиків Reuters, втрата іноземних запчастин і досвіду технічного обслуговування вже почали позначатися на безпеці польотів російських цивільних літаків.

Росія виділила понад 12 мільярдів доларів у формі державних субсидій і кредитів, щоб зберегти свій авіаційний сектор у повітрі. Про це пише Reuters.

Аналіз, проведений експертами агентства, зафіксував залежність авіаційного парку РФ іноземного виробництва від постачань ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування, які припинилися на тлі антиросійських санкцій із боку Заходу.

Як помітили аналітики, Росія зіткнулася з непростим завданням — розвитком своєї авіаційної промисловості, до того ж самотужки.

"Відтоді Росія витратила 1,09 трильйона рублів (12,07 мільярда доларів) на підтримку цивільної авіації, включно з авіабудівництвом і фінансовою допомогою авіакомпаніям", — наводить Reuters розрахунки, засновані на даних Мінфіну РФ та Рахункової палати, що контролює виконання бюджету.

Західні авіаційні аналітики зазначають, що інвестиції в найкращому разі дадуть змогу зберегти російський авіапарк, але сумніваються, що літаки РФ повернуться на західні ринки найближчим часом, навіть якщо війна в Україні закінчиться. Це зумовлено витратами та бюрократією, пов'язаними з відновленням парку літаків із чистими та відстежуваними показниками безпеки та затвердженими запчастинами.

В урядовому документі, що встановлює стратегічні плани витрат на авіацію, як зазначає Reuters, ідеться, що Росії доведеться витратити щонайменше 711 мільярдів рублів на "досягнення технологічної незалежності від іноземних постачальників".

Цивільна авіація Росії — що відомо

За даними швейцарського постачальника авіаційної розвідки Сh-aviation, наразі російські авіакомпанії експлуатують 991 літак, зокрема 405 російського виробництва.

Західні авіавиробники Airbus і Boeing у березні 2022 року припинили постачання послуг і запасних частин, а також відмовили РФ у регулярному технічному обслуговуванні флагманського авіаперевізника "Аерофлот" та інших російських авіакомпаній.

Водночас надійна авіаіндустрія особливо важлива для Росії — як для перевезення людей і товарів на її величезній території, так і для підтримки тверджень Москви про те, що санкції мали лише мінімальний вплив.

Однак деякі авіакомпанії розібрали літаки на запчастини, як повідомили Reuters джерела в авіаційній галузі. Також Москва спішно локалізувала реєстрацію свого парку і за рахунок коштів Фонду національного добробуту викупила літаки в іноземних орендодавців, щоб уникнути ризику їх конфіскації під час вильоту за кордон.

Внутрішні авіапасажирські перевезення в країні почали відновлюватися наприкінці 2022 року, оскільки авіакомпанії знайшли способи імпортувати запасні частини за "сірою" схемою імпорту, запровадженою урядом, і без згоди виробників — переважно Airbus і Boeing.

Тим часом втрата іноземних запчастин і досвіду технічного обслуговування вже почали позначатися на безпеці польотів.

За інформацією кількох російських видань, протягом осені в РФ поламалося стільки літаків, скільки раніше ламалося протягом року. Лише за 11 місяців 2023 року було "0,67 тисяч випадків" поломок, повідомила пресслужба Росавіації.

Однак президент РФ Володимир Путін все ж вважає, як пише агентство, що авіапарк Росії перевантажений літаками іноземного виробництва.

"До 2030 року ми плануємо виробити понад 1000 літаків, власних літаків. Робота потрібна", — наголосив він.

Водночас державною компанією United Aircraft Corporation протягом цього часу вироблено всього 133 літаки Superjet. Інші літаки російського виробництва — "Туполєв", "Яковлєв" та "Ільюшин" — рідко використовуються для комерційних рейсів.

Міністр транспорту РФ Віталій Савельєв заявив, що 2023 року на закупівлю літаків в іноземних лізингодавців може бути спрямовано 300 мільярдів рублів. Крім того, Росія у 2022 році витратила 110 мільярдів рублів на компенсацію авіакомпаніям збитків від різкого зростання цін на авіапаливо. Тому в поточному році РФ залучила майже 400 мільярдів рублів на витрати на авіацію.

Нагадаємо, що 11 грудня в Москві здійснив вимушену посадку пасажирський літак, який, окрім 104 пасажирів і 5 членів екіпажу, перевозив на борту 19 кг радіоактивного матеріалу.

Також повідомлялося, що в РФ під час зльоту загорівся вантажний літак Ту-204. За словами журналістів, пілот лайнера, судячи з усього, скидав паливо перед тим, як піти на посадку, через що слідом розтягнулася довга яскраво-помаранчева смуга полум'я.