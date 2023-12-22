"Надихнувся" трагедіями в РФ: влада Чехії поділилася новими деталями стрілянини в Празі

За даними чеської влади, 24-річний хлопець міг надихнутися трагедіями в Брянську та Казані, де учні також приходили до навчального закладу зі зброєю. В обвинуваченого був великий запас боєприпасів, додали в поліції.

21 грудня в чеській столиці 24-річний студент Давид Козак влаштував стрілянину в Карловому університеті, унаслідок чого загинули 14 осіб. У матеріалі Express розповіли про нові подробиці трагедії.

Чеська влада почала перевіряти зв'язок між стрільцем, а також його повідомленнями у створеному Telegram-каналі, де він писав російською мовою. Найближчим часом має стати відомо, чи не вплинули на Давида Козака масові розстріли, які відбувалися на території Росії.

Поліція продовжує розслідувати масову стрілянину в чеському університеті Фото: Express

Масовий розстріл у Празі: зв'язки з РФ

Як писав The Independent, одне з повідомлень у Telegram підтверджує, що вони можуть бути пов'язані між собою. Наприклад, ідеться про випадок у школі Брянська, який стався в грудні цього року. Недалеко від кордону з Україною дівчинка прийшла до навчального закладу зі зброєю.

За даними очевидців, стався інцидент під час другого уроку. Підліток із ім'ям Аліна вистрілила кілька разів зі зброї, яку взяла вдома в батька, після чого наклала на себе руки.

Другий випадок, про який ідеться в матеріалі, стався ще в травні 2021 року в Казані. 19-річний Ільназ Галявієв влаштував бійню в казанській школі, унаслідок чого загинуло 9 осіб, понад 20 дістали різні поранення.

Під час допиту він заявив, що "усвідомив себе Богом і почав усіх ненавидіти", тому зважився на кривавий теракт у навчальному закладі.

Масовий розстріл у Празі: що відомо

Сталася стрілянина близько 15:00 за місцевим часом у будівлі факультету мистецтв Карлового університету в центрі Праги. Давид Козак відкрив вогонь посеред будівлі та вбивав людей. Водночас він не вибирав своїх жертв, а діяв навмання.

Поліція продовжує розслідувати масову стрілянину в чеському університеті Фото: Twitter Поліція продовжує розслідувати масову стрілянину в чеському університеті Фото: Twitter

Співробітники навчального закладу і студенти були змушені зачинятися в аудиторіях, підпираючи двері меблями, адже це міг бути їхній єдиний шанс врятуватися від розправи. У мережі також поширюють кадри, на яких студенти розташувалися на карнизі будівлі за вікном, щоб їх не знайшов стрілець.

Унаслідок цього загинули 14 осіб, а ще 20 були поранені.

Масовий розстріл у Празі: інші злочини

За деякими даними, перед тим, як влаштувати бійню, він убив власного батька.

До того ж деякий час тому в Клановицькому лісі чеської столиці сталося ще одне вбивство. Тоді загинув чоловік і немовля. Глава поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив, що слідство не відкидає версії того, що Давид Козак міг бути причетним і до цієї трагедії.

"Ми дуже серйозно працюємо з версією, яка наразі є цілком реальною, що нападник із філософського факультету також відповідальний за двох жертв, яких знайшли минулого тижня в Клановицькому лісі", — йдеться в повідомленні.

До слова, очільник поліції додав, що в стрільця був величезний склад зброї та боєприпасів, тож наслідки трагедії могли бути серйознішими, проте співробітникам правоохоронних органів вдалося цьому запобігти.

У результаті поліції вдалося ліквідувати стрільця.

Примітно, що обвинувачений був студентом історичного факультету університету й раніше не був судимий. Після стрілянини по всій країні було оголошено день жалоби.

Масовий розстріл у Празі: реакція влади

Президент Петр Павел заявив, що шокований тим, що сталося, і висловив свої співчуття тим, хто постраждав від дій стрілка. Прем'єр-міністр Петр Фіала також додав, що вся країна вражена цим жахливим вчинком.

"Важко знайти слова, щоб висловити, з одного боку, осуд, а з іншого — біль і скорботу, яких зазнає все наше суспільство в ці передріздвяні дні", — йдеться в повідомленні політика.

Наразі співробітники правоохоронних органів продовжують розслідування, адже мотив убивства залишається невідомим.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що в Японії чоловік влаштував стрілянину в лікарні та захопив заручників. Поліція оточила поштове відділення, де сховався стрілець. За попередніми оцінками журналістів, під дулом пістолета він тримав від двох до десяти осіб.