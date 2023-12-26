"Ведуть" з літака до кордону: ФСБ РФ організувала наплив біженців до Фінляндії, — ЗМІ

Російські спецслужби направляють потік нелегальних мігрантів до кордону з Фінляндією, заявили розслідувачі. При цьому не зупиняють і не карають посередників, які беруть гроші з людей, які хочуть пробратись до ЄС.

ФСБ РФ організовано набирає групи сирійців, які бажають стати біженцями у Західній Європі, та підвозить їх до російсько-фінського кордону. Російські спецслужби створили схему, щоб на в'їзді в Фінляндію зібралась велика кількість людей, яким видають велосипеди й пропонують їхати на той бік. Про деталі діяльності ФСБ РФ ідеться у розслідуванні, опублікованому на порталі The Insider.

Розслідувачі з'ясували, за якою схемою до РФ потрапляють громадяни Сирії, а також Ірану, Ємену, Ефіопії та Єгипту. Схема функціонує за допомогою спеціальних посередницьких фірм та контрабандистів, які за гроші "допомагають" мігрантам, які прибули в Білорусь або Росію. На певному етапі до процесу підключаються російські спецслужби, які "ведуть" біженців з аеропорту до самого фінського кордону.

Перший шлях — біженці потрапляють у Фінляндію, ставши перед цим фіктивними студентами російських університетів. Культурний центр Росії у Дамаску, столиці Сирії, видає спеціальні запрошення, в яких розповідають про вступ на основі середнього бала атестата. Деякі фірми допомагають у цьому процесі, беручи з охочих по 1,5 тис. дол.

Сплативши гроші, сирієць чи іранець сідав на літак і виходив у одному з російських аеропортів. Саме тоді підключались російські спецслужби, ідеться у матеріалі The Insider. Зокрема, деякий "полковник" зустрічав людей на виході з літака і спрямовував до осіб, які потім відвозили їх прямо до кордону Фінляндією. Через тисячі нелегалів, які бажали перетнути кордон, ця країна поступово позакривала усі пункти переходу.

Пункти переходу на кордоні Фінляндії та Росії Фото: The Insider

Другий шлях пролягав через Білорусь: у цьому бажаючим допомагали місцеві контрабандисти, з якими сконтактували розслідувачі. З їхніх слів у певний момент з перевізниками зв'язались "російські офіцери". Офіцери пояснили, що є інший, простіший, шлях в Європу — через Фінляндію. Контакт відбувся півтора місяця тому — орієнтовно, у жовтні 2023 року. Зазначимо, потік мігрантів зріс з листопада, писали ЗМІ.

Після цього нелегальних мігрантів повезли на північ. За послуги брали 1,2 тис. дол. Частину грошей ішли посередникам, а 700 дол. виділяли російським прикордонникам. Прикордонники зустрічають людей, які перебували на території Росії нелегально, вручали їм велосипеди і направляли у бік фінського КПП.

Прейскурант посередників, які везли людей від кордону Польщі-Білорусі до кордону Фінляндії Фото: The Insider

Розслідувачі також пояснили, навіщо Росія діє подібним чином. На думку політологів, це робиться для помсти Фінляндії, яка стала членом Північноатлантичного альянсу.

Фінляндія і Росія — деталі

Зазначимо, через надмірну кількість людей, які намагаються потрапити до Фінляндії, уряд цієї країни вирішив закрити усі пункти перетину — про це стало відомо на початку грудня. 14 грудня спробували зняти заборону, однак швидко відмовились від цієї думки: з російського боку наплив біженців з Азії не зменшився, люди нікуди звідти не поділись.

Між тим незадовго до війни, восени 2021 року, криза з біженцями сталась на білорусько-польському кордоні. Білоруська влада приймала десятки літаків, наповнених нелегальними мігрантами. Потім вони опинялись в лісі на кордоні і намагались пробратись на територію ЄС через Польщу.

Нагадуємо, 26 грудня політолог спрогнозував, що мігранти, які прибувають у РФ на роботу, стануть активними учасниками розвалу Путінської Росії. Тим часом у Москві відбулась масова бійка правоохоронців з мігрантами: причина бійки — замах на прибулого з Азії водія.