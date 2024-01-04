"Аргументи будуть почуті": Туск хоче розблокувати кордон з Україною

За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, блокада кордону з Україною, особливо під час посилення бомбардувань Росії, не сприяє проведенню можливих мирних переговорів.

У середу, 3 січня, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що має намір умовляти польських перевізників "не застосовувати блокаду як засіб захисту своїх інтересів". Про це пише портал wnp.pl.

Туск підкреслив, що в середу він запросив у міністра інфраструктури Даріуша Клімчака презентацію перспектив вирішення "конфлікту з польськими перевізниками".

"Мій уряд і я особисто зробимо все незалежно від того, блокують вони чи ні, щоб ефективно захистити їхні інтереси — у сьогоднішній нерівній конкуренції з українськими перевізниками", — зазначив прем'єр-міністр.

Водночас він зазначив, що введення блокади на кордоні з Україною, особливо в умовах посилення бомбардувань з боку Росії, "не сприяє вирішенню цього завдання" і проведенню переговорів.

Туск запевнив, що робота в інтересах польських перевізників буде більш ефективною без застосування блокади.

"Наші аргументи будуть краще почуті, коли Польща не буде країною, яка блокує кордон", — підкреслив прем'єр.

Також Туск заявив, що йому необхідно дослідити причини, через які деякі фермери повернулися до блокади кордону. Він нагадав, що блокаду було припинено після візиту міністра сільського господарства Чеслава Секерського.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорохуськ". Однак увечері того ж дня протестувальники нібито зламаною фурою перекрили розблокований перехід.

18 грудня повідомлялося, що польські фермери планують приєднатися до страйку перевізників. На той момент у черзі на польсько-українському кордоні перебували понад 2 000 українських вантажівок. Водночас пропускна спроможність КПП біля Дорохуська становить близько 650 фур на добу.