Ембарго на українську агропродукцію діятиме безстроково, — міністр сільськгоспу Польщі

Новопризначений чиновник застеріг, що завжди реалізує те, що обіцяє. За його словами, переговори із мітингувальниками є важливими для напрацювання найкращих рішень.

Міністр сільського господарства Чеслав Секерський наголосив, що кордони з Україною не відкриють до моменту скасування ембарго. Про це він заявив 4 січня у власному акаунті соцмережі Х.

"Кордони не будуть відкриті, ембарго на українські продукти є безстроковим — до його скасування", — підкреслив міністр.

За його словами, переговори із фермерами-мітингувальниками є важливими для напрацювання найкращих рішень, "однак юридичне закріплення будь-яких вимог потребує часу".

Проте при цьому Секерський застеріг: немає підстав вважати, що те, що він пообіцяв, не буде реалізовано.

Позиція нового польського уряду

Позицію нового уряду Польщі щодо вимог місцевих фермерів озвучив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, який вважає, що для української агропродукції має бути запроваджено перехідний період близько 20-25 років.

"Йдеться про збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року. Він підвищився — залежить від ціни на жито. Тут підготовлені зміни до Закону, які має ухвалити Сейм. Ті органи місцевого самоврядування, які погодяться застосовувати податкові пільги, отримають державну компенсацію", — запевнив Колодзейчак.

У четвер, 4 січня, стало відомо, що уряд Дональда Туска у Польщі не може собі дозволити на початку своєї роботи силовим шляхом припиняти протести та блокування шляхів місцевими фермерами. Це спричинить негативний вплив на місцевих виборах і на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться цьогоріч.

Україна має важкі відносини з "Вишеградською четвіркою". Треба активніше розмовляти з Польщею, Угорщиною, Чехією та Словаччиною, вважає політолог Євген Магда.