У Білорусі не знайшли "двійника Путіна", про якого говорив політолог Соловей, — ЗМІ (фото)

Кіберпартизани опрацювали сотні даних і фото і знайшли кількох громадян Білорусі, які мають хоч якусь схожість з Путіним. Вони оприлюднили фото найбільш схожого на російського президента жителя республіки.

У Білорусі кіберпартизани вирішили розшукати двійника російського президента Володимира Путіна, про якого нещодавно говорив російський політолог Валерій Соловей. Про це пише білоруський телеграм-канал "Еўрарадые".

"Двійників Путіна в білоруській паспортній базі не виявлено. "Євгеній Васильович, тесля з Білорусі 4-го розряду", який начебто вітав росіян з Новим роком замість справжнього Путіна, — чергова вигадка російського конспіролога "професора" Солов'я", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кіберпартизани передивилися сотні даних і фото і знайшли кількох громадян Білорусі, які мають хоч якусь схожість з Путіним. Вони оприлюднили фото найбільш схожого на російського президента жителя республіки.

"За іронією долі, його по-батькові Васильович. Але теслею він зовсім не працює", — йдеться в повідомленні.

Найбільш схожий на Путіна житель Білорусі

Нагадаємо, що днями політолог Валерій Соловей заявив про те, що після смерті справжнього Путіна до влади прийшов його двійник – тесляр 4 розряду з Білорусії на ім'я Євген Васильович.

"Двійника Путіна звуть Євген Васильович. Він родом з Білорусі. Так, тесляр 4-го розряду, чиста правда. Ті з вас, хто бачив новорічне звернення так званого президента, звернули увагу на те, що воно було дуже коротким. Воно було одним із найкоротших за всю історію привітань від імені Путіна", — сказав політолог.

У 2023 році Путін, виступаючи на засіданні клубу "Валдай", повідомив, нібито є теслею 4-го розряду і вміє будувати вікна. За версією політолога, Путін нібито помер 26 жовтня 2023 року внаслідок тривалої хвороби. Валерій Соловей запевняє, що владу в Росії зараз тримає у своїх руках секретар російського Радбезу та найближча до Путіна людина Микола Патрушев, а роль диктатора виконують кілька двійників.

Зазначимо, що жодних доказів смерті Путіна протягом останніх двох місяців так і не з'явилося.

Нагадаємо, що на думку представника ГУР Андрія Юсова, мотивацією у двійників Путіна є не лише гроші. Тут може бути негативна мотивація — страх, шантаж та інші речі.

За словами російської опозиціонерки Ольги Курносової, перед журналістами 14 грудня виступав не "справжній" Путін.