Польща домовиться з фермерами про припинення блокади кордону з Україною – ЗМІ

Міністр сільського господарства Чеслав Секерський вирішив підтвердити письмово свою готовність виконати три вимоги протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантію не підвищення податків та доступні кредити.

У суботу, 6 січня, в Жешуві міністр сільського господарства Чеслав Секерський підпише угоду з представниками руху "Ошукане село", завдяки якій вони більше не блокуватимуть пункт перетину кордону з Україною в Медиці. Про це повідомляє газета Rzeczpospolita.

"Угода створить позитивну динаміку, яка також дозволить автоперевізникам у майбутньому зняти блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною", — зазначають у ЗМІ.

Секерський вирішив підтвердити письмово свою готовність виконати три вимоги фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантію не підвищення податків та надання доступних кредитів.

В матеріалі додають, що щодо надання субсидій Польща подала заявку до Європейської комісії для схвалення. Рішення про скасування підвищення податку на 21% має бути ухвалено польським Сеймом. Крім того, зазначається, що гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету.

За інформацією видання, представники руху "Ошукане село" публічно вимагали й поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці.

Попри те, що уряд Польщі повідомив аграріїв про схвалення частини вимог, фермери наполягали на отриманні письмових гарантій. Тому, як наголошують у польському медіа, Секерський нібито поїде до Жешува в суботу для укладання угоди. Після цього фермери мають припинити блокаду.

У той же час, за даними джерел Rzeczpospolita, станом на вечір п’ятниці, міністр ще не прийняв остаточного рішення.

Нагадаємо, у середу, 3 січня, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що має намір умовляти польських перевізників "не застосовувати блокаду як засіб захисту своїх інтересів".

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорохуськ". Однак увечері того ж дня протестувальники нібито зламаною фурою перекрили розблокований перехід.

18 грудня повідомлялося, що польські фермери планують приєднатися до страйку перевізників. На той момент у черзі на польсько-українському кордоні перебували понад 2 000 українських вантажівок. Водночас пропускна спроможність КПП біля Дорохуська становить близько 650 фур на добу.