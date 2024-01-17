З Telegram зникли канали, які висвітлювали протести в Башкирії, — росЗМІ

На думку російського журналіста Дмитра Колєзєва, на прикладі подій у Башкортостані можна зрозуміти, як реагуватиме влада в разі ширших протестів у Росії.

Із месенджера Telegram зникли канали, які висвітлювали протести в Башкортостані. Про це пише російське медіа The Moscow Times 17 січня.

Повідомляється, що протягом двох днів було заблоковано шість Telegram-каналів, які поширювали інформацію про події в Башкирії. Так, із месенджера зникли канали "Куштау Байрам", RusNews, "Той самий із Башкорт", "Ядерний мураха", "Як є про Башкортостан" і "Ірандикський сабантуй".

"Telegram-канал нашого видання заблокували. Ймовірно, він зазнав DDOS-атаки після висвітлення протестів у Баймаку", — заявили в RusNews.

Telegram-канал ASTRA підтвердив, що Telegram-канали RusNews і "Куштау Байрам" було заблоковано. Автори публікації зазначили, що другий канал вели соратники заарештованого в Башкирії активіста Фаїля Алсинова.

Telegram заблокував канали, які висвітлювали протести в Башкирії Фото: Скриншот Telegram заблокував канали, які висвітлювали протести в Башкирії Фото: Скриншот

Пізніше в медіа повідомили, що RusNews було розблоковано.

Російське інтернет-видання "Эхо" повідомило, що вранці 17 січня в башкирському Баймаку, в районі суду, почав пропадати інтернет, а напередодні були заблоковані Telegram-канали, що повідомляють про протести.

Водночас ЗМІ зазначили, що російські федеральні телеканали в новинних зведеннях повністю проігнорували події в Башкортостані.

Російський журналіст Дмитро Колєзєв також повідомив, що в Башкирії також були проблеми з доступом у WhatsApp.

"На прикладі цих подій можна, по-перше, бачити, як реагуватиме влада в разі ширших протестів у Росії: зокрема, блокуватиме месенджери і телеграм-канали, які висвітлюють протести або закликають до них (тут питання до Telegram, як саме це відбувається)", — зазначив Колєзєв.

Протести в Башкирії: що відомо

У понеділок, 15 січня, у Башкортостані стартувала акція протесту. Жителі міста Баймак виступили на підтримку активіста Фаїля Алсинова. Люди зібралися біля суду, де йому виносили вирок у справі про "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

Протестувальники вимагали звільнення активіста і відставки глави Башкортостану Радія Хабірова. За даними ЗМІ, співробітники ОМОН били протестувальників кийками, а ті у відповідь кидали в силовиків сніг, рукавички і шапки.

Нагадаємо, 13 жовтня засновник Telegram повідомив, що його месенджер не блокуватиме повідомлення або канали ХАМАС. Він заявив, що іноді інформація, яка виходить від ХАМАС, може бути корисною для порятунку життя людей.

Раніше, 28 вересня, голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк повідомила, що в Україні працюють над питанням регулювання месенджера Telegram.