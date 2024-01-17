У Китаї виявили COVID-19 за два тижні до того, як про це дізнався світ, — WSJ

Як зазначає видання, два додаткові тижні могли б істотно вплинути на боротьбу міжнародної медичної спільноти з поширенням COVID-19, забезпечивши точне визначення шляхів передачі вірусу.

Китайські вчені виявили коронавірус за два тижні до того, як Пекін повідомив про нього світу. Про це пише американське видання The Wall Street Journar із посиланням на службу слідчих Конгресу США.

У Пекіні дослідниця з Інституту біології патогенів Лілі Рен завантажила детальну інформацію про структуру вірусу в урядову базу даних США 28 грудня 2019 року, тоді як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дізналася про вірус тільки 11 січня 2020 року. Вірусолог Джессі Блум з онкологічного дослідницького центру Фреда Гатчінсона зазначає, що це наголошує на необхідності обережності під час оцінки точності інформації, наданої китайським урядом.

Інформація з документів, отриманих Комітетом Палати представників від Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США і проаналізованих The Wall Street Journal, свідчить, що Лілі Рен надала майже повні відомості про структуру вірусу. У цей час китайська влада описувала спалах захворювання у Вухані як вірусну пневмонію "невідомого походження". Крім того, на той момент не було закрито гуртовий ринок морепродуктів Хуанань, де стався один із перших спалахів COVID-19, додає WSJ.

Даними про вірус Китай поділився з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) тільки 11 січня 2020 року, що підтверджується графіком розвитку пандемії, складеним урядом США, уточнює видання. Експерти, опитані The Wall Street Journal, вважають, що два додаткові тижні могли б істотно вплинути на боротьбу міжнародної медичної спільноти з поширенням COVID-19, забезпечивши точне визначення шляхів передавання вірусу і своєчасний початок розроблення засобів захисту та вакцин.

Нагадаємо, у лютому 2023 року повідомлялося, що в Міністерстві енергетики Сполучених Штатів Америки схильні вважати, що причиною пандемії COVID-19 став ненавмисний витік із китайської лабораторії.