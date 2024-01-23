На фоні портрету Путіна: український продюсер Юрій Бардаш отримав паспорт РФ (фото)

Документом країни-ворога ексучасник гурту "Грибы" похвалився на тлі російського прапору та світлини з президентом, підписавши допис "Я достаю из широких штанин".

Відомий експродюсер популярних проєктів "Грибы" і Wellboy Юрій Бардаш, який порівнював українців із нацистами та втік до Москви, отримав російський паспорт. Про це він повідомив в особистому Telegram-каналі "Філософія Бардаша".

Документом країни-ворога продюсер похвалився на тлі портрета президента РФ Володимира Путіна та російського триколора.

"Я достаю из широких штанин", — підписав світлину Бардаш, процитувавши вірш "Стихи о советском паспорте" російського поета Володимира Маяковського.

Бардаш отримав російський паспорт та похвалився ним на тлі портрету Путіна

Продюсера, який останнім часом став відомим через низку антиукраїнських заяв, у коментарях під дописом активно вітають із отриманням російського паспорта.

Бардаш отримав російський паспорт та похвалився ним на тлі портрету Путіна

Антиукраїнські висловлювання продюсера

Нагадаємо, ще у вересні Бардаш повідомив, що вже три місяці мешкає в Москві і враження від столиці Росії у нього найкращі. Зокрема, продюсер вважає, що російська столиця — це найбезпечніше і найчистіше місто на планеті. За його словами, Москва — це ідеальне місце, де мирно уживаються представники багатьох національностей. Крім того, він заявив, що має намір залишитися у Москві назавжди.

Раніше Бардаш назвав українських артистів, які допомагають бійцям ЗСУ та волонтерів нацистами. Крім того, продюсер "Грибов" вважає, що російсько-українська війна — це так званий конфлікт, розв'язаний "колективним Заходом" і Україна має складати зброю перед російськими окупантами.

У Кремлі пообіцяли, що Юрій Бардаш отримає захист у Росії. Експродюсер гурту "Гриби" Юрій Бардаш після антиукраїнських висловлювань утік із Грузії до Москви, заявивши, що його хотіли вбити бійці "Грузинського Легіону".

Хто такий Юрій Бардаш

Юрій Бардаш — вихованець інтернату. Приїхавши до Києва, заробляв на життя танцювальними виступами. Його успішна кар'єра розпочалася у 2003 році, коли він разом із колективом Force виступив у масштабному українському мюзиклі "Екватор". На робочому майданчику Бардаш познайомився з майбутніми солістами гурту "Quest Pistols" Костянтином Боровським, Микитою Горюком, Антоном Савлеповим.

За плечима Бардаша багато вдалих музичних проєктів. Він став засновником таких колективів як "Quest Pistols", "Гриби", "Нерви", "Луна" та інших, які принесли йому широку популярність.

2019 року український продюсер потрапив у скандал після того, як під час інтерв'ю з Юрієм Дудьом почав озвучувати кремлівські наративи щодо війни на Донбасі.

Як раніше повідомляв Фокус, продюсер Юрій Бардаш порівняв мешканців України з громадянами Третього Рейху. У своєму Instagram він виклав сторіс, в якому згадувалося нацистське гасло Deutschland über alles стосовно відомого девізу: "Україна — понад усе".