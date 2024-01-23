Тролінг 10 із 10: Путіну подарували талісман у кольорах українського прапора (відео)

Глава Кремля отримав у подарунок талісман-виріб у формі ангела з блакитним одягом і яскраво-жовтою шевелюрою.

Президенту РФ Володимиру Путіну 23 січня подарували талісман, коли він зустрічався з російськими сім'ями на майданчику виставки "Росія". Про це повідомив російський Telegram-канал "Вы слушали маяк".

За словами Путіна, такі ж іграшки дарують російським окупантам.

"Дякую кажу від себе особисто й від наших бійців, яким ви це посилаєте", — сказав президент країни-агресора.

Путіну подарували талісман у кольорах прапора України

На подарунок главі Кремля звернув увагу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Такий вчинок він назвав тролінгом "10 із 10".

"Саморобка-ангел, яку зазвичай передають військовослужбовцям у зону так званої "СВО", хоч і тримає в руках маленьке "аквафрешне" серце, але має яскраво-жовту шевелюру та блакитне вбрання", — зазначив Геращенко.

Він заявив, що сподівається, що такий талісман допоможе російським окупантам швидше "демілітаризуватися".

Раніше повідомлялося, що в Росії закликали покарати Путіна за слова про Україну. Учений із Підмосков'я закликав порушити кримінальну справу стосовно президента РФ Володимира Путіна за його висловлювання про "завоювання" в Україні. Глава Кремля заявив, що переговори з Україною — спроба спонукати РФ відмовитися від "завоювань". Ця фраза потрапляє під статтю Кримінального кодексу РФ про розв'язання війни.

Також нагадаємо, що перед виборами Путін пообіцяв гроші регіонам через падіння рівня життя й відсутність перемог. За поясненням представника ГУР, у Кремлі прагнуть заспокоїти населення, зберегти повну громадську підтримку війни проти України та не допустити дестабілізації всередині РФ, ознаки якої стає дедалі важче приховати.