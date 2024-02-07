Швеція завершила розслідування підриву "Північних потоків": що відомо

За словами окружного прокурора Матса Юнгквіста, шведська влада отримала "чітке уявлення про інцидент", тому розслідування може бути закрито.

Шведська прокуратура заявила про припинення розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" і передачу зібраних доказів Німеччині. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

"Висновок розслідування такий, що шведська юрисдикція не застосовується і тому розслідування повинно бути закрито", — зазначили в прокуратурі.

Розслідуванням атак на газопроводи займалася Поліція безпеки Швеції, а попереднє розслідування очолив окружний прокурор Матс Юнгквіст.

У прес-службі відомства наголосили, що попереднє розслідування проводили з метою з'ясувати, чи причетні до підриву "Північних потоків" шведські громадяни та чи використовували для цього територію Швеції.

Повідомляють, що за підсумком розслідування влада отримала "чітке уявлення про інцидент", згідно з яким немає жодних доказів причетності Стокгольма або шведських громадян до згаданих інцидентів.

"На тлі тієї ситуації, яка склалася зараз, ми можемо констатувати, що шведська юрисдикція відсутня", — підсумував Юнгквіст.

Прокурор зазначив, що під час розслідування було налагоджено співпрацю з кількома країнами, зокрема з Данією та Німеччиною.

"У межах цього юридичного співробітництва нам вдалося передати матеріали, які можуть бути використані як докази в німецькому попередньому розслідуванні", — сказав він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 27 вересня, генпрокуратура Німеччини розглядає як пріоритетну версію підриву газопроводу "Північний потік" так званий "український слід". За даними слідства, диверсію на газопроводі міг вчинити екіпаж яхти "Андромеда".

Німецькі журналісти 9 жовтня також повідомили, що польська спецслужба надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2", проте німецька влада скептично ставиться до цієї інформації.