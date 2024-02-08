"Ефектно і токсично": інтерв'ю Путіна і Карлсона стало піком пропаганди РФ, — WP

За даними видання, Кремль хоче втрутитися в політику Вашингтона, використовуючи "розлом" в американському суспільстві.

Кілька днів тому російський президент Володимир Путін дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Ця подія викликала інтерес, оскільки натякнула на можливі зв'язки між Кремлем і Республіканською партією США. Про це пише видання The Washington Post.

У джерелі повідомляють, що рішення погодитися на таку розмову демонструє, що президент РФ зацікавлений встановити контакти з "деструктивним MAGA-елементом" серед "червоних".

Ба більше, це ще одне підтвердження того, що в Москві зберігається надія на те, що республіканець Дональд Трамп зможе повернутися в Білий дім, перемігши на виборах 2024 року, і продовжить політику блокування виділення Україні військової допомоги.

"Путін зображує себе захисником традиційних консервативних цінностей, демонструючи "спільні погляди" з консерваторами-трампістами, які виступають проти гендерно-нейтральних туалетів. Він неодноразово глузливо говорив про підтримку Заходом прав трансгендерів", — зазначають автори матеріалу.

Вони зазначили, що російська влада придушила свободу слова, заборонивши будь-який публічний прояв ідентичності ЛГБТ+ і засудивши на тюремний термін сотні антивоєнних активістів, критиків, феміністок, юристів і представників культурної сфери.

"Протрампівські республіканці — природний союзник Путіна з ЛГБТ+ та інших питань", — ідеться у статті.

Крім того, Кремль прагне використовувати розбіжності серед американців і втручатися в політику Вашингтона. Для цієї мети російські інструменти, такі як "фабрики тролів" і "червоні" активи, можливо, працюють під керівництвом Трампа.

"Карлсон розумний, і його порядок денний зрозумілий. Вони з Путіним будуть блискуче працювати разом, щоб підтримати неправдивий наратив про Україну, послабити Байдена і посилити Трампа..., — сказано в статті. — Ця їхня спільна "творчість" може стати найефективнішим і найтоксичнішим пропагандистським роликом, коли-небудь створеним".

Нагадаємо, що 24 квітня критик адміністрації Байдена Такер Карлсон пішов із телеканала Fox News.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати, чи дасть Такеру Карлсону інтерв'ю Володимир Путін.

Такер Карлсон заявляв, що Україна нібито підірвала Каховську ГЕС.