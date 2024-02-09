"Надав слово людожеру": в ОП висловилися про інтерв'ю Путіна Карлсону (відео)

Михайло Подоляк рекомендує перестати слухати людину, яка перебуває в неадекватному стані і не може запропонувати нічого, що може вважатися об'єктивно прийнятним.

Будь-які заяви президента РФ Володимира Путіна в інтерв'ю Такеру Карлсону не змінюють ні факту нападу Росії на Україну, ні злочинів цієї агресії. Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Freedom.

"Інтерв'ю російського президента Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону не відіграє жодної ролі і не може нічого виправдати. На глобальний політичний процес воно не вплине, як і на перебіг війни. Карлсон просто виконував пропагандистську роботу, надавши слово людожеру Путіну", — підкреслив Подоляк.

Радник зауважив, що інтерв'ю Путіна, по-перше, не скасовує факту нападу РФ з наміром зруйнувати іншу державу в різних напрямках.

"Це і є злочин агресії, злочин початку війни, що вже само по собі довічний термін для такого суб'єкта, як Путін", — сказав він.

Друге, на що звернув увагу Подоляк, це те, що сам геноцидний тип ведення війни не скасовує визнання безлічі воєнних злочинів, які неможливо виправдати з погляду міжнародного гуманітарного, військового права, звичаїв ведення війни тощо.

"І це конкретні довічні терміни для багатьох людей, які мають відношення як до путінської вертикалі влади, так і до військової вертикалі сучасної Росії", — заявив радник.

Третє, на думку Подоляка, — це те, що подібне інтерв'ю не має жодного впливу на глобальний політичний процес, про що вже свідчать заяви європейських політиків.

"Подивіться, наскільки точно вони вже фіксують природу російського, по суті, нацистського режиму, наскільки вони розуміють сьогодні природу цієї війни і те, що з РФ не можна домовлятися ні про що, інакше це означатиме, що ми з вами живемо в нестабільному світі, де злочинця не покарано належним чином", — заявляє Подоляк.

Четвертою складовою радник назвав те, що будь-які заяви Путіна жодним чином не впливають на перебіг війни. І якщо журналіст чи ексжурналіст проводить такі бесіди, це може означати, що він просто-напросто виконує певну пропагандистську роботу, щоб легітимізувати право на масове антигуманне насильство.

"Таким чином Такер Карлсон дає слово людожеру, який, своєю чергою, каже, що він має право вбивати дітей іншої держави, намагаючись при цьому вкласти в ці діяння якусь філософію. І це — абсолютно безглузда складова", — підсумовує свій коментар Подоляк.

І додає, що для тих, хто посідає дивну позицію агресивного нейтралітету стосовно того, що робить Путін, і хто ратує за якісь переговори, він може коротко викласти, який вигляд це матиме.

"Будуть приходити такі мікропутіни і говорити ультимативно: ви нам маєте віддати таке-то місто, а ми продовжимо вас убивати. Так, ми трохи знизимо інтенсивність бойових дій, щоб провести додаткову мобілізацію, підкопити боєприпасів і сил, а потім скажуть: ми ж не домовилися, тому ми війну продовжимо, але вже на основі зовсім інших матеріально-технічних ресурсів", — пояснює Подоляк.

Тому радник голови ОПУ рекомендує просто припинити слухати людину, яка перебуває в неадекватному стані й не може запропонувати нічого, що можна вважати об'єктивно прийнятним, яка люто ненавидить Україну й не пропонує реально жодних переговорів, а просто хоче, щоб Україна померла.

На запитання журналістів, чи звертався Такер Карлсон до Зеленського по інтерв'ю, Подоляк наголосив, що існує безліч медійних майданчиків, щоб донести необхідну інформацію, зокрема до американської аудиторії.

"А залучати для цього людину, яка належить до пропагандистської групи журналістів і яка свідомо абсолютно не зацікавлена у встановленні істини, не має жодного сенсу", — завершує коментар Подоляк.

Як заявив на брифінгу в Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, він не думає, що "нам потрібно ще одне інтерв'ю з Володимиром Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість".

Нагадаємо, Фокус писав, що Інститут вивчення війни вважає: президент Росії Володимир Путін спробував використати інтерв'ю з американським журналістом Такером Карлсоном, аби представити широкій західній аудиторії наратив, який використовується в інформаційній операції Кремля. У межах такої операції неправдиво стверджується, ніби РФ зацікавлена в припиненні вогню в Україні.

Крім того, після виходу інтерв'ю з Такером Карлсоном видання The Washington Post написало, що у президента РФ була можливість виправдати напад на Україну перед американськими консерваторами. Але те, на чому він загострив увагу, стало несподіванкою навіть для Карлсона.