Працівникам найбільшого танкового заводу РФ затримали зарплату через Путіна, — ЗМІ (фото)

Перед приїздом президента РФ Володимира Путін співробітників "Уралвагонзаводу" змусили здати ПЛР-тести. Також працівників попросили не залишати свої робочі місця у зв'язку з вимогами щодо безпеки, розповіли журналісти.

На найбільшому танковому заводі Російської Федерації "Уралвагонзаводі" перенесли видачу заробітної плати через приїзд російського президента Володимира Путіна 15 лютого. Про це повідомили в Telegram-каналі "Наш Нижний Тагил" з посиланням на соцмережі співробітників.

"15 лютого на Уралвагонзаводі вхід буде через центральну прохідну, з собою не можна буде пронести великі сумки. А також не працюватиме паркування та каса для видачі зарплати", — йдеться у повідомленні.

Натомість співробітники заводу зможуть отримати зарплату 14 та 16 лютого.

Видання URA.RU повідомило, що співробітників заводу змусили здати ПЛР-тести перед приїздом Володимира Путіна. Зокрема, це стосується тих, хто буде на змінах у день приїзду президента. Також всіх працівників попросили не залишати свої робочі місця у зв'язку з вимогами щодо безпеки.

Натомість журналісти ЕАН з посиланням на джерело на підприємстві зауважили, що президент РФ також може відвідати завод "Уральські локомотиви" у Свердловській області, де на самоізоляцію відправили 15-20 співробітників. Мова йде про представників топменеджменту та працівників цехів.

Проте офіційно завод не підтверджує інформацію про самоізоляцію. За словами представника підприємства, "завод працює штатно, всі співробітники на своїх робочих місцях".

Нагадаємо, 9 лютого в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону Володимир Путін заявив, що Адольфа Гітлера змусили напасти на Польщу. Він вважає, що Варшава діяла занадто наполегливо і непримиренно.

13 лютого американський мільярдер Ілон Маск заявив, що затягування війни Україні не на користь. З його слів, президент РФ Путін нібито змушений іти до кінця.