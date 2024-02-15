"У нього є подарунок": Трамп заявив, що Байден віддасть Україну Путіну

За словами колишнього президента США, Володимир Путін — сильний авторитарний лідер, який отримає все, що захоче, користуючись слабкістю адміністрації Джо Байдена.

Кандидат у президенти США, республіканець Дональд Трамп заявив, що робить більше для захисту України, ніж чинний президент Джо Байден, який "подарує" Україну Путіну. Про це він повідомив на передвиборчому заході в Норт Чарльстоні, Північна Кароліна, повідомляє The New York Times.

Дональд Трамп неодноразово висловлював позитивні оцінки про Володимира Путіна, описуючи його як сильного авторитарного лідера. У своєму виступі в середу він визнав, що у них є певне взаєморозуміння.

Як пишуть журналісти, упродовж кількох місяців президент Байден закликав світових лідерів надати додаткову військову підтримку Україні та домагався ухвалення Конгресом пакета допомоги в кілька мільярдів доларів, щоб допомогти країні стримати російську агресію. Однак колишній президент Дональд Трамп активно підривав ці зусилля, закликаючи республіканців перешкоджати їм.

У Норт Чарльстоні Трамп заявив, що за Байдена Путін "отримає все, що захоче, включно з Україною. Це подарунок. У нього є подарунок". Він також додав, що Байден "збирається віддати" Україну Путіну.

Байден зі свого боку неодноразово заявляв про намір допомагати Україні оборонятися "стільки, скільки потрібно", підтверджуючи, що "наші зобов'язання перед Україною залишаться незмінними". На противагу цьому, Трамп раніше пропонував розглянути можливість дозволити Росії "забрати на себе" частину України в рамках угоди про припинення вогню, зазначає видання.

Днем раніше Сенат під час двопартійного голосування схвалив виділення додаткових 60,1 мільярда доларів на допомогу Києву в боротьбі з російським вторгненням, що стало частиною давно обговорюваного пакета зовнішньої допомоги Україні та Ізраїлю.

Трамп часто заявляв, що сама його присутність в офісі президента була б достатньою, щоб утримати Росію. Він обіцяв швидке врегулювання війни в разі своєї перемоги, а також говорив про те, що здатний вирішити конфлікт "протягом 24 годин".

Однак європейські лідери та експерти з безпеки побоюються, що друге президентство Трампа може посилити Росію, особливо з огляду на його погрози про вихід із НАТО, зазначає видання. Ще більше побоювань викликали коментарі Трампа в суботу про те, що він може "заохочувати" Росію "робити все, що вона захоче" проти членів НАТО, які не приділяють достатньої уваги своїй обороні. Ці заяви призвели до критики з боку Байдена і Ніккі Гейлі, його головного конкурента на республіканських виборах.

Попри кілька днів обговорень, Трамп не повторив ці твердження в середу. Однак він повернувся до своєї звичайної заяви про те, що він попереджав членів НАТО, що Сполучені Штати не будуть їх захищати, якщо вони не збільшать свої витрати на оборону, ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, видання Bloomberg 14 лютого писало, що Дональд Трамп хоче примусити Україну до переговорів із Росією, якщо переможе на виборах президента США. За словами журналістів, також у плани Трампа входить скорочення зобов'язань перед деякими країнами-членами НАТО.

13 лютого Трамп заявив про намір покласти край війні в Україні в разі перемоги на президентських виборах. Крім того, він заявив, що йому подобається президент України Володимир Зеленський і назвав його "найкращим продавцем в історії".

Нагадаємо також, що президент РФ Володимир Путін розповів, хто найкращий президент США для Росії. За словами президента РФ, Росія працюватиме з будь-яким лідером США, якому надасть довіру американський народ. Він зазначив, що для РФ найкращим американським президентом буде Джо Байден, оскільки він більш прогнозований політик.