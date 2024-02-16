"Він убитий Путіним": світові лідери відреагували на смерть Навального (фото)

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що звинувачення Заходу щодо смерті ув'язненого опозиціонера Олексія Навального, на її думку, є "самовикриттям".

У п'ятницю, 16 лютого, стало відомо, що у виправній колонії помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Низка світових лідерів поклала відповідальність за смерть політика на Кремль. Фокус в одному матеріалі зібрав реакцію західних політиків та дипломатів.

Одним з перших на смерть Олексія Навального відреагував президент Латвії Едгар Рінкевичс.

"Що б ви не думали про Олексія Навального як політика, він був жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму", — написав у соцмережі Х Рінкевичс.

Президент Латвії прокоментував смерть Олексія Навального Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський про смерть Навального дізнався під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

"Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції", — сказав український президент.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що смерть Олексія Навального свідчить про те, що в Росії кожен, хто виступає за демократію, має боятися за своє життя і за свою безпеку.

"Це просто жахливо і це знак, як Росія змінилася. На жаль, цей процес розпочався дуже давно, і вона відійшла від демократії. Це вже давно не демократія", — сказав він на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав повідомлення про смерть російського опозиціонера "жахливими новинами".

"Будучи найзатятішим захисником російської демократії, Олексій Навальний протягом усього свого життя демонстрував неймовірну мужність. Мої думки з його дружиною та народом Росії, для якого це величезна трагедія", — написав Сунак у соцмережі Х.

Ріші Сунак про смерть Олексія Навального Фото: Скриншот

Голова Європейської Ради Шарль Мішель відповідальність за смерть Навального поклав на Кремль.

"Олексій Навальний боровся за цінності свободи і демократії. Заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву. ЄС вважає російський режим єдиним відповідальним за цю трагічну смерть. Я висловлюю свої глибокі співчуття його родині. І тим, хто бореться за демократію по всьому світу в найтемніших умовах. Гинуть бійці. Але боротьба за свободу ніколи не закінчується", – написав Мішель у соцмережі Х.

Шарль Мішель прокоментував смерть Олексія Навального Фото: скриншот

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він "глибоко засмучений і стурбований" повідомленнями про смерть російського опозиціонера Олексія Навального, пише The Guardian.

"Ми маємо встановити всі факти, а Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин його смерті", — сказав Столтенберг.

Своєю чергою, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що звинувачення Заходу щодо смерті ув'язненого опозиціонера Олексія Навального, на її думку, є "самовикриттям".

"Моментальна реакція лідерів країн НАТО на смерть Навального у вигляді прямих звинувачень росії самовикривальна. Судмедекспертизи ще немає, а висновки Заходу вже готові", — написала Захарова.

Фото: скриншот

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Йому було 47 років. Регіональне управління Федеральної служби виконання покарань стверджує, що Олексію Навальному стало погано одразу після прогулянки й він втратив свідомість. Деякі ЗМІ пишуть, що в ув'язненого відірвався тромб.

Олексій Навальний був номінований на Нобелівську премію у 2023 році. Серед претендентів був і президент України Володимир Зеленський. Премію отримала Наргес Мохамаді з Ірану за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх.