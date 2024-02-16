Байден попереджав Путіна про "руйнівні" наслідки, якщо Навальний помре в колонії

Американський лідер зазначав, що на переговорах у Женеві у 2021 році обговорював із очільником РФ "побоювання" щодо майбутнього опозиційного політика.

Ще влітку 2021 року президент Сполучених Штатів Джо Байден заявляв, що попередив президента РФ Володимира Путіна про "руйнівні наслідки", якщо ув’язнений російський опозиціонер Олексій Навальний помре у в’язниці. Про це він говорив після переговорів із главою Кремля у Женеві, повідомляє CNN.

Тоді, за словами Байдена, він "чітко дав зрозуміти" російському президенту, що "наслідки цього будуть руйнівними для Росії".

"Як ви думаєте, що відбувається, коли він говорить, що справа не в заподіянні шкоди Навальному, а у всьому тому, що він говорить, щоб виправдати поводження з Навальним, а потім він помирає у в'язниці? Йдеться про довіру. Йдеться про їхню здатність позитивно впливати на інші країни", — каже глава Білого дому.

Окрім того, Байден також сказав, що він конкретно обговорював "занепокоєння" щодо Навального.

Смерть Олексія Навального: деталі

Нагадаємо, 16 лютого в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ заявили, що Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років.

Повідомляється, що політику стало погано після прогулянки і він втратив свідомість. За даними УФСВП РФ, було проведено реанімаційні заходи, які не дали позитивних результатів.

Російські лікарі з Лабитназької міської лікарні в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ запевнили, що сім хвилин їхали рятувати Навального, якому стало зле в колонії №3 "Полярний вовк" у Харпі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новину про смерть Навального. За його словами, цілком очевидно, що за загибеллю російського політика стоїть президент РФ Володимир Путін.

Додамо, раніше віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс висловила перші припущення про смерть російського опозиціонера Олексія Навального, зазначивши, що Росія несе за це відповідальність.