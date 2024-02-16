"Свободу Росії, мир Україні": після смерті Навального росіяни виходять на мітинги (фото, відео)

Російські іммігранти вийшли на вулиці у Вірменії, Грузії, Литві, Латвії, Естонії, Ізраїлі, Німеччині, Франції, Угорщині, Сербії та Швеції. Також повідомляють про затримання протестувальників у низці міст РФ.

Після того як у Російській Федерації заявили, що опозиційний політик Олексій Навальний помер у колонії, росіяни в різних країнах світу почали виходити на мітинги. Фокус зібрав інформацію про протести росіян.

Росія

Як зазначає російське медіа SOTA, після новини про смерть Навального прокуратура Москви опублікувала "застереження" про неприпустимість участі в мітингах. Незважаючи на це, у кількох російських містах люди вийшли на одиночні пікети.

Так, у Мурманську затримали жінку, яка вийшла на площу П'яти кутів із плакатом "Його кров на твоїх руках, Вова".

Одиночний пікет у Мурманську Фото: SOTA

Також повідомляється, що біля Соловецького каменю в Москві затримали чоловіка з плакатом "Вбивця".

Крім того, поліція затримала активістів, які прийшли вшанувати пам'ять Навального в Нижньому Новгороді. За інформацією журналістів, серед затриманих — учитель Ілля Мясковський, раніше оштрафований на 250 000 рублів у справі про "повторну дискредитацію армії".

ЗМІ також зазначили, що росіяни по всій країні несуть квіти до пам'ятників жертвам політичних репресіях та інших меморіалів Москви, Санкт-Петербурга, Твері, Краснодара, Калінінграда, Нижнього Новгорода, Бєлгорода, Архангельська, Томська, та багатьох інших російських міст.

Соловецький камінь у Москві Фото: SOTA

Соловецький камінь у Москві Фото: SOTA

Меморіал у Санкт-Петербурзі Фото: SOTA

Меморіал у Нижньому Новгороді Фото: SOTA

Білорусь

За даними медіа, у Мінську місцевий ОМОН затримав лідера ліквідованої партії "Зелені" Дмитра Кучука під час спроби покласти квіти до російського посольства в пам'ять про Навального.

Вірменія

Російські емігранти прийшли до посольства Росії в Єревані. Повідомляється, що до самої будівлі учасників мітингу не пустили, біля посольства чергує загін поліції.

Мітинг у Єревані Фото: SOTA

На плакатах можна помітити написи: "Смерть убивцям" і "Льоша, прости нас".

Мітинг у Єревані Фото: SOTA

Мітинг у Єревані Фото: SOTA

Грузія

У столиці Грузії Тбілісі росіяни зібралися біля секції інтересів Росії при посольстві Швейцарії, щоб вшанувати пам'ять Навального. За даними ЗМІ, йдеться про сотні людей.

Мітинг у Тбілісі Фото: SOTA

Акція в пам'ять про Навального також відбулася біля парламенту Грузії в Тбілісі.

Одиночний пікет біля парламенту в Грузії Фото: SOTA

Повідомляють, що частина учасників мітингу пам'яті Навального в Тбілісі влаштувала ходу від Секції інтересів Росії при посольстві Швейцарії до центру міста. Їх супроводжує грузинська поліція.

Ще близько 300 росіян вийшли на мітинг у грузинському місті Батумі, де запалили ліхтарики і провели хвилину мовчання.

"Вони майже не використовують символіку: у натовпі чути плачі та слова "тварюки", "помститися", — пишуть журналісти про акцію в Батумі.

Мітинг у Батумі Фото: SOTA

Плакат у Батумі Фото: SOTA

Ізраїль

У Тель-Авіві російські емігранти зібралися біля будівлі російського посольства. На одному з плакатів можна помітити напис: "Всіх не вб'єте". Люди також скандують "Росія буде вільною" та інші протестні гасла.

Мітинг у Тель-Авіві Фото: SOTA

Мітинг у Тель-Авіві Фото: SOTA

Мітинг у Тель-Авіві Фото: SOTA

Пікети в пам'ять про Навального також були помічені в ізраїльському місті Хайфа. Як зазначають журналісти, пікетувальники попросили не знімати їхні обличчя.

Пікет у Хайфі Фото: SOTA

Сербія

За інформацією ЗМІ, акція протесту в Белграді біля посольства Росії переросла в траурну ходу центром столиці Сербії в пам'ять про Навального.

Траурна хода в Белграді Фото: SOTA

Також з'явилися фото, на яких видно, що в Белграді вишикувалася черга до квіткового магазину біля російського посольства.

Квітковий магазин у Белграді Фото: SOTA

Меморіал Навальному в Белграді Фото: SOTA

Франція

За даними ЗМІ, росіяни вийшли на мітинг до посольства РФ у Росії, проте поліція відігнала протестувальників від будівлі і заборонила наближатися до неї.

За інформацією журналістів, участь у стихійному мітингу в Парижі, крім інших, бере російський правозахисник Лев Пономарьов.

Пізніше росіяни зібралися в Парижі навпроти російського посольства, біля пам'ятника Петру Першому. Повідомляється, що під час мітингу екс-депутат Держдуми Геннадій Гудков запропонував вимазати російське посольство у Франції червоною фарбою: "Щоб їм не працювалося комфортно".

Мітинг у Парижі Фото: SOTA

Німеччина

Росіяни також провели пікети і поклали квіти біля російського посольства в Берліні.

Протестувальники в Берліні Фото: SOTA

Посольство РФ у Берліні Фото: SOTA

Крім того, пікети в пам'ять про Навального були зафіксовані біля російського консульства в німецькому Бонні.

Мітинг у Бонні Фото: SOTA

Латвія

Близько 100 людей вийшли на акцію протесту до російського посольства в Ризі. Як зазначають журналісти, у латвійській столиці також відбувся "мовчазний мітинг" у пам'ять про Олексія Навального

"Зібралося кілька сотень людей абсолютно різного віку. Хтось прийшов навіть із дітьми у візочках. Пройшов захід поруч із меморіальним комплексом, присвяченим агресії Росії в Україні", — повідомили представники ЗМІ.

Мітинг у Ризі Фото: SOTA

Мітинг у Ризі Фото: SOTA

Литва

Повідомляється, що росіяни вийшли на акцію в пам'ять про Навального в литовській столиці Вільнюсі.

Мітинг у Вільнюсі Фото: SOTA

Люди також несуть плакати, квіти та свічки до пам'ятника жертвам радянської окупації.

Меморіал радянської окупації у Вільнюсі Фото: SOTA

Естонія

Журналісти опублікували фото стихійного мітингу росіян в естонській столиці Талліні.

Мітинг у Талліні Фото: SOTA

Мітинг у Талліні Фото: SOTA

Угорщина

У Будапешті люди вийшли з плакатами, що засуджують російського президента Володимира Путіна.

Як зазначають очевидці, учасники мітингу скандують гасла: "Путін — вбивця", "Свободу Росії, мир Україні".

Фото: SOTA

Фото: SOTA

Швеція

Росіяни також провели протестну акцію з нагоди загибелі Навального у шведському Стокгольмі.

Фото: SOTA

Мітинг у Стокгольмі Фото: SOTA

Нагадаємо, 16 лютого в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ заявили, що Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років.

Дружина політика Юлія Навальна під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявила, що не знає, чи можна вірити повідомленням російських державних ЗМІ про смерть її чоловіка.