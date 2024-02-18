На тілі Навального виявлено синці, а розтину так і не провели, — інсайдер

Тіло російського опозиціонера нібито перебуває в морзі окружної клінічної лікарні Салехарда. Станом на 17 лютого розтину не проводили.

Смерть Олексія Навального в колонії особливого режиму ІК-3 в селищі Харп стала головною темою для обговорення в російських опозиційних ЗМІ. Досі не названа офіційна причина смерті, а також мати Навального не може отримати його тіло. Але видання "Новая газета Европа" повідомляє, що тіло політика нібито перебуває в Салехарді, столиці Ямало-Ненецького автономного округу (ЯНАО). А співрозмовники видання повідомляють цікаві подробиці.

Один зі співрозмовників "Новой газеты" повідомляє, що Салехард — невелике місто, і зберегти тут щось потай від місцевих жителів дуже важко. Тому джерела розповіли, що тіло Навального спершу повезли в селище Лабитнангі, але ввечері 16 лютого доставили в Салехардську окружну клінічну лікарню на вулиці Миру.

Лікарня в Салехарді Фото: URA.RU

"Зазвичай тіла померлих у колоніях доставляють одразу в Бюро судмедекспертизи на вулицю Глазкова, але тут повезли чомусь у клінічну. Довезли до моргу, занесли, а потім перед дверима двоє поліцейських стали. Вони б ще плакат повісили з написом "Тут коїться щось загадкове", — розповів співробітник Салехардської станції швидкої допомоги, будівля якої розташована поруч.

За його словами, у лікарні швидко стало відомо, що "привезли тіло політика" та що смерть "не кримінального характеру", тобто без вогнепалів. А потім поширилися відомості про те, що місцевим патологоанатомам заборонили робити розтин.

"Одні говорили, що прийшла вказівка з Москви дочекатися столичних фахівців, а інші стверджували, що самі лікарі відмовилися робити розтин. Адже справа політична, і як вона далі повернеться, незрозуміло. А якщо робиш розтин і приходить прямий наказ внести зміни до результату, то вже не відкрутишся", — за словами співробітника, у такому разі працівника моргу можуть зробити крайнім, а цього нікому не хочеться.

Він також зазначив, що на тілі Навального було виявлено синці, отримані ним за життя. Але не від побоїв, а внаслідок спроб його реанімувати.

"Такі ушкодження, як описували їх ті, хто бачив, з'являються, коли людина б'ється в конвульсіях, а її намагаються втримати. А ще говорили, що на грудях у нього теж є синець, який з'являється у зв'язку з непрямим масажем серця", — зазначив медик.

Співрозмовник "Нової газети Європа" також повідомив, що ні 16, ні 17 лютого розтин так і не було проведено.

Які причини смерті Олексія Навального були вже озвучені

Коли про смерть Олексія Навального повідомили 16 лютого в управлінні Федеральної служби виконання покарань РФ, то там повідомили, що політику стало погано після прогулянки, і він знепритомнів.

У провладних ЗМІ тоді заявили, що в опозиціонера міг відірватися тромб.

17 лютого матері Навального заявили в колонії, що причиною смерті політика став "синдром раптової смерті".

Однак Олександр Полупан, який лікував Навального після отруєння 2020 року, заявив, що за такого діагнозу опозиціонер не міг спершу почуватися погано, а потім втратити свідомість, адже в разі раптової смерті пацієнт втрачає свідомість миттєво.

За словами Полупана, раптову зупинку серця могло спричинити отруєння "Новачком".

Мати Навального в колонії Фото: URA.RU

Нагадаємо, прессекретарка Навального Кіра Ярмиш раніше повідомляла, що в морзі Салехарда тіла політика немає. Точніше, коли туди приїхали адвокат і мати Навального, морг виявився зачиненим. Водночас у колонії запевнили, що морг працює, а тіло опозиціонера перебуває там.

"Адвокат зателефонував за вказаним на дверях телефоном. Йому сказали, що він уже сьомий, хто сьогодні телефонує. Тіла Олексія в них у морзі немає", — написала Кіра Ярмиш.