Справа Журавля: у Чечні можуть посадити уродженця України, якого побив син Кадирова

Микиту Журавля звинувачують в образі почуттів вірян та у хуліганстві з мотивів релігійної ненависті. За версією слідства, хлопець начебто "за винагороду від українських спецслужб" спалив Коран на тлі Соборної мечеті у Волгограді.

У Росії до трьох років і шести місяців колонії можуть засудити Микиту Журавля, якого звинувачують у спаленні Корану. Про це пише видання російське видання Meduza.

Спочатку російське державне агентство ТАСС повідомило, що прокурори просили для обвинуваченого 6 років і 11 місяців ув'язнення, але згодом відредагували інформацію.

Суд у справі Журавля проходить у Грозному. За версією слідства, Журавель за завданням українських спецслужб спалив Коран на фоні Соборної мечеті у Волгограді, після чого нібито передав відеозапис до СБУ.

Що відомо про справу Микити Журавля

Микиту Журавля затримали у травні 2023 року у справі про образу почуттів вірян. Повідомлялось, що йому 19 років. Хлопець народився у Севастополі, навчався у Волгоградському соціально-педагогічному університеті.

У середині серпня 2023 року заарештований повідомив, що у СІЗО його побив Адам Кадиров, син глави Чечні Рамзана Кадирова. Останній згодом опублікував відео побиття Журавля і сказав, що пишається вчинком Адама.

Кадиров-молодший після цього отримав кілька орденів, звання Героя Чечні та посаду начальника відділу забезпечення безпеки глави республіки.

У поліції Грозного повідомили, що після проведеної перевірки за фактом побиття вирішили не порушувати кримінальну справу "у зв'язку з відсутністю події злочину".

Центр захисту прав людини "Меморіал" визнав політичним ув'язненим Микиту Журавля. Правозахисники сумніваються, що хлопець причетний до спалення головної книги мусульман, а також назвали "кричущими порушеннями" його переведення до Чечні.

Нагадаємо, 8 лютого син гглави Чечні Рамзана Кадирова Адам Кадиров отримав нагороду за змагання у Дубаї, в яких не брав участі. В оточенні очільника Чечні виправдалися, що Адам може участі й не брав, а медаль заробив, бо "активно підтримував" учасників.

22 січня Рамзан Кадиров приїжджав у тимчасово окупований Маріуполь. Метою приїзду, за інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, стали наміри "протягнути" на посаду мера Маріуполя свого неповнолітнього сина. Він сподівався, що у місцевій філармонії він наголосить на необхідності призначення свого спадкоємця головою міської адміністрації.