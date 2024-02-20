Польські фермери закликали Путіна розібратися з Україною та Брюсселем (фото)
За словами журналістів, фермери вимагають зупинити приплив сільгосппродукції з України до Євросоюзу, оскільки вона нібито не відповідає стандартам блоку.
Понад 100 тракторів фермерів заблокували дорогу біля з'їзду з автостради А1 у польських Гожичках біля кордону з Чехією. На одній із машин помітили прапор СРСР, а також послання президенту РФ Володимиру Путіну. Про це пише Wyborcza.pl.
Повідомляється, що фермери вимагають зупинити приплив сільгосппродукції з України до Євросоюзу, оскільки вона нібито не відповідає стандартам блоку.
"Українські продукти перебувають поза всяким контролем і стандартами, вони дешевші та замінюють нашу продукцію", — сказав Крістіан Кретек, власник сімейної ферми в Кшановицях.
Журналісти зазначили, що на банерах, які привезли із собою протестувальники, було багато написів. Однак на одному з них помітили послання главі Кремля: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями". Також на трактор причепили прапор СРСР.
Як розповіли організатори протесту, учасники індивідуально підбирають банери для заходу. Фермери розповіли журналістам, що не мають нічого проти України, яка бореться за своє існування з Росією.
"Ми тримаємо за них (українців, — ред.) кулачки у війні, тому що знаємо, якщо вони програють, то в нас на кордоні опиниться Росія", — сказав один із учасників протесту.
Він також заявив, що фермери "не блокують" гуманітарну або військову допомогу. Видання повідомило, що, згідно з неофіційними даними, учасник із плакатом із закликом Путіну та прапором СРСР отримає повідомлення у зв'язку з "пропагандою тоталітарного державного ладу".
Раніше повідомлялося, що польські фермери атакували вагон із українським зерном. За інформацією журналістів, на місце інциденту прибула поліція, після чого польські фермери розблокували залізничні колії.