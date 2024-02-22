"Сrazy SOB": Байден вилаявся на адресу Путіна

Лідер Білого дому прямо звинуватив очільника Кремля у смерті російського опозиціонера Олексія Навального і додав, що союзники завжди мають турбуватися про можливий ядерний конфлікт.

У середу, 21 лютого, президент США Джо Байден, виступаючи в Сан-Франциско на заході зі збору коштів у зв'язку зі зміною клімату, назвав президента РФ Володимира Путіна відомою американською абревіатурою SOB. Про це пише The Hill.

Крім того, глава Білого дому розкритикував експрезидента Америки Дональда Трампа за його реакцію на смерть головного опозиційного лідера Росії Олексія Навального.

"Остання екзистенційна загроза — це клімат. Так, у нас є божевільний сучий син Путін та інші, і ми завжди маємо турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза людству — це клімат", — наголосив Байден.

Президент США прямо звинуватив Путіна, якого назвав SOB (son of a bitch, або сучим сином), у смерті Навального у в'язниці. Він був обурений тим, що Трамп не тільки не згадав російського президента у своїй реакції на смерть його ключового опонента, але замість цього поскаржився на змову проти нього всіх суддів, прокурорів і демократів.

"Якби я стояв тут 10-15 років тому і говорив усе це, ви б усі подумали, що я маю бути ізольований", — сказав Байден про коментарі Трампа.

Президент заявив, що у республіканців колись був "американський моральний центр", але він, схоже, втрачений.

Крім того, Джо Байден анонсував, що в п'ятницю, 23 лютого, адміністрація президента оголосить великий пакет санкцій проти РФ. Очікується, що він покладе на Росію відповідальність за те, що трапилося з лідером опозиції, і доповнить санкції, введені проти країни-агресора від початку війни.

Нагадаємо, Фокус писав, що, на думку колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі, президент РФ Володимир Путін має важелі впливу на експрезидента США Дональда Трампа і, найімовірніше, фінансові.

Раніше Трамп заявив, що нинішня влада США і чинний президент Джо Байден перебувають під впливом "фашистів". На його думку, Байден "загрожує демократії".