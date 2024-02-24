Мати Навального нарешті забрала тіло свого сина з моргу в Салехарді

За словами ексспікерки Олексія Навального Кіри Ярмиш, наразі невідомо, чи заважатиме влада провести похорон Олексія так, як цього хоче сім'я і як на те заслуговує він сам.

Тіло головного політичного в'язня РФ Олексія Навального нарешті віддали його матері — Людмилі Навальній. Про це повідомила експрессекретарка вбитого політика Кіра Ярмиш у соцмережі Х.

"Тіло Олексія віддали матері. Дякуємо велике всім, хто вимагав цього разом із нами", — написала Ярмиш.

Вона розповіла, що поки Людмила Навальна перебуває в Салехарді.

"Похорон ще попереду. Ми не знаємо, чи заважатиме влада провести його так, як цього хоче сім'я і як на те заслуговує Олексій. Ми повідомлятимемо інформацію в міру її надходження", — пообіцяла речниця Навального.

Посмертні хроніки Олексія Навального

16 лютого Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) РФ повідомила про смерть ключового опонента президента Росії Володимира Путіна — Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

19 лютого, коли мати опозиціонера Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, то ні її, ні адвокатів не пустили.

20 лютого мати Навального записала відеозвернення до президента РФ із вимогою віддати їй тіло сина, щоб вона могла його поховати.

23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний похорон.

Нагадаємо, що в багатьох містах Росії відбулися акції пам'яті російського опозиціонера Олексія Навального. Правоохоронці почали затримувати учасників акції. У 30 містах Росії відбулися заходи, на них затримали понад 230 росіян.