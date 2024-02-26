Серіал "Слово пацана" спеціально зняли в РФ напередодні виборів президента, — ЗМІ

За даними журналістів, ще за рік до проведення виборів у Кремлі підготували презентацію "творчих проєктів", які необхідно було активно поширювати серед громадян. Популярний серіал про бандитські угруповання теж є в списку.

Популярні в Росії фільми і серіали, серед яких також є "Слово пацана", могли почати знімати й активно поширювати як контент до виборів президента, де основним кандидатом є Володимир Путін. Про це йдеться в матеріалі російського медіа "Медуза", яке отримало доступ до внутрішніх документів Кремля.

За даними журналістів, ще навесні минулого року влада Росії провела нараду, яка була присвячена майбутнім виборам президента, до яких залишався лише рік.

Саме там співробітникам адміністрації президента (АП), федеральним чиновникам і політтехнологам показали презентацію на тему "Творчий контент до виборів". Її автором є голова управління громадських проєктів адміністрації Володимира Путіна Сергій Новіков. У його відомстві ухвалюють головні рішення про державну культурну політику Росії. Презентація була підготовлена у співавторстві з головою Інституту розвитку інтернету (ІРІ) Олексієм Гореславським. Справжність документів, які потрапили до рук журналістів, підтвердило джерело, близьке до Кремля.

Ця організація під час війни стала одним із головних розподільників бюджетних коштів. Гроші витрачаються на контент, який має пропагандистський характер.

У злитих документах ідеться, що АП та ІРІ до виборів 2024 року підготували десятки "творчих проєктів", які після прем'єри почали активно поширювати серед місцевих жителів. Підлеглі Сергія Новікова мали відповідати за просування за допомогою блогерів і ЗМІ, а ось відомство Олексія Гореславського зайнялося цифровою і зовнішньою рекламою, а також маркетингом загалом.

Також у документах можна знайти назви тих самих фільмів і серіалів, які необхідно було поширювати перед виборами президента. Там ті картини, які фінансував ІРІ, Фонд кіно і Міністерство культури.

Йдеться про: "Холоп-2", "Лед 3", мюзикл "Бременские музыканты", казку "По щучьему велению" тощо.

Цікаво, що один із найпопулярніших серіалів у Росії минулого року "Слово пацана", який також активно дивилися і в Україні, теж є у списку. Картина розповідає про кримінальні угруповання Казані радянського часу. Відповідно, у Кремлі хотіли показати, як позитивно змінилося життя населення за ці роки.

"Про історичні та сучасні досягнення співвітчизників, про героїв наших днів і приклади для наслідування", а також свідчити "про збереження культурної ідентичності, традицій і суверенітету". Крім того, на думку Кремля, "Слово пацана" розповідає про "якісні зміни життя в Росії як стійкий тренд" (тобто, мабуть, про те, що у 2020-х росіяни живуть краще, ніж радянські люди у 1980-х). "Слово пацана" знімали, зокрема, на гроші ІРІ", — ідеться в повідомленні.

Є в списку і проєкти, які присвячені війні в Україні. Один із них — документальний фільм "Отец Донбасса", у якому розповідається про людей і події, що нібито відбуваються на території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Автори всіх проєктів під час розмови із журналістами заявляли, що вперше про це чують і здебільшого знімали свої картини "без жодного політичного та ідеологічного підґрунтя".

"Цей серіал до поточних подій стосунку не має. Просто робився заради комерційного успіху", — говорить одне з джерел про "Слово пацана".

Нагадаємо, 9 грудня психологиня вказала на небезпеку того, що українські підлітки дивляться російський серіал про бандитів. Юлія Святенко каже, що в юному віці люди схильні до агресивної поведінки і неприйняття навколишніх, тому герої серіалу "Слово пацана" приваблюють підлітків. Це може призвести до наслідків.