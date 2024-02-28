"Це можливо": Україна може бути причетна до смерті Навального, — Карслон (відео)

Американський журналіст стверджує, що українські спецслужби нібито причетні до ліквідації Дар'ї Дугіної в Москві, а раптова смерть опозиціонера в колонії може бути вигідна Києву і Вашингтону.

Не виключено, що за смертю російського опозиціонера Олексія Навального може стояти Україна і Захід. Таку думку озвучив американський журналіст Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна, в ефірі подкасту блогера Лекса Фрідмана.

За його словами, те, що сталося з російським політиком у в'язниці, є жахливою подією, і він відчув смуток з цього приводу. При цьому ніхто не знає, що саме послужило причиною для його смерті. Він навіть не відкидає варіанту того, що це нібито може бути вигідно Україні та Сполученим Штатам Америки.

"Вони вбили дочку Дугіна в Москві. Тож так, це можливо... Але в будь-якому разі, що стосується Навального, я не знаю. Але ми завжди повинні виходити з того, що ми знаємо, тобто з правди, правди, яку можна пізнати. А якщо у вас є цілий політичний апарат, який ухвалює найважливіші рішення на планеті, ґрунтуючись на речах, які є нісенітницями або брехнею, ви отримуватимете погані результати щоразу. І саме тому ми перебуваємо там, де перебуваємо", — заявив Такер Карлсон.

Окремо американський журналіст у розмові з блогером додав, що смерть Олексія Навального, на його думку, навряд чи пов'язана з майбутніми виборами в Росії. Після відвідин Москви і спілкування з представниками Кремля йому здалося, що влада нібито не сильно зосереджена на цьому.

Українська сторона ніяк не відреагувала на коментарі американського журналіста на момент публікації матеріалу.

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Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився вшановувати пам'ять Олексія Навального, звинувативши його в шовінізмі. За даними журналістів, угорський політик не встав для хвилини мовчання на честь російського опозиціонера. Він пояснив свій вчинок тим, що згадав слова Навального, які пролунали 2008 року на адресу грузинів.

25 лютого начальник ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, як помер Олексій Навальний. За його словами, смерть опозиціонера була природною і причиною дійсно міг стати тромб, який відірвався.