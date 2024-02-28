"Віддайте авто і запчастини": в Міноборони Молдови можуть готуватись до мобілізації (фото)
Документи про мобілізацію в Молдові опубліковані проросійськими медіа. Влада Республіки Молдова не відреагувала на інформацію про можливу мобілізацію.
В Міністерстві оборони Молдови начебто видали наказ, у якому ідеться про підготовку до можливого оголошення мобілізації. У тексті звертаються до підприємців, які повинні надати транспорт військовим, якщо виникне потреба. Фотографії документів опублікували на порталі Enewsmd.
На порталі розмістили фотографії документа на двох аркушах, на першому з яких — "шапка" Міноборони Молдовської Республіки, також є офіційна печатка, підписи, але немає реквізитів — дати і номеру.
Вказується, що підприємців повинні відреагувати протягом двох годин після оголошення мобілізації. Зокрема, мають невідкладно передати військовим автомобілі і запчастини.
Крім того, вже зараз потрібно скласти список авто, які можуть знадобитись Збройним силам — про це ідеться у тексті на третьому фото.
Зазначимо, як джерело фотографій вказується Telegram-канал "INDEX — Află Primul!", у описі якого цитується молдовський політик Ліліан Карп. У каналі не відшукались вказані фото. Натомість їх можна знайти на низці проросійських порталів, наприклад, на сайті "Царьград" або "Комсомольская правда в Молдове". На молдовських порталах Newsmaker чи TV8.md не згадуються вказані документи.
На порталі Міноборони Молдови немає інформації про якусь підготовку до мобілізації чи про можливу загрозу для Молдовської Республіки. Також немає відповідних заяв президентки Маї Санду, яка перебуває у Албанії на саміт Південноєвропейських країн за участю президента України Володимира Зеленського.
Молдова та "ПМР" — деталі
Зазначимо, 22 лютого у мережі опублікували заяву опозиційного політика з невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР"). Політик стверджував, що можливе звернення діячів невизнаної території до Росії, яка має надати допомогу у протистоянні законній владі Молдови. В ГУР Міноборони України, коли дізнались про з'їзд в "ПМР", повідомили, що не очікують приєднання невизнаного Придністров'я до РФ.
28 лютого відбувся "З'їзд депутатів ПМР", на якому підтримали резолюцію про звернення до Кремля. У тексті вказується, що Росія має стати "гарантом стабільності", оскільки має тривалий досвід "миротворства". Після цього в МЗС РФ відповіли, що завжди готові підтримати "співвітчизників" і передають запит у інші відповідні служби.
Нагадуємо, 29 лютого президент РФ Володимир Путін планує звернутись до російського народу. Очікується, що його виступ будуть транслювати навіть в кінотеатрах. Тим часом російське телебачення розповіло про події у Молдові, надавши слово місцевому політику, яку скаржився на Кишинів.