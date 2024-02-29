Ситуація у Придністров'ї: США відреагували на звернення Тирасполя до Москви

Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет Молдови та уважно стежать за подіями навколо так званої "Придністровської Молдавської Республіки", заявили у зовнішньополітичному відомстві США.

Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет Молдови та стежать за подіями навколо "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР"). Про це заявив під час брифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Жкрналісти попросили Міллера прокоментувати звернення "депутатів" невизнаного Придністров'я до Росії із проханням про "захист від Молдови".

Речник Держдепу запевнив, що у Вашингтоні спостерігають за діями Росії та Придністров'я, оскільки Москва грає дедалі більш агресивну та дестабілізуючу роль у Європі.

"Ми твердо підтримуємо Молдову, суверенітет та територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжуємо закликати Кишинів і Тирасполь до спільної роботи і пошуку рішень проблем громад по обидва боки Дністра", — сказав Міллер.

Що відомо про з'їзд у Придністров'ї

Нагадаємо, 28 лютого у Тирасполі пройшов з'їзд "депутатів Придністровської Молдавської Республіки", на якому делегати звернулися до Ради Федерації та Держдуми Росії з проханням про реалізацію заходів для захисту Придністров'я в умовах "посилення тиску" Молдови.

У російській Держдумі пообіцяли розглянути звернення та провести консультації з президентом Росії та МЗС.

Речник уряду Молдови Даніел Воде запевнив, що небезпек ескалації та дестабілізації ситуації в регіоні немає. За його словами, це пропагандистська подія, прийом, який не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів

Раніше у ЗМІ писали, про те, що "депутати ПМР" на з'їзді попросять Володимира Путіна про входження невизнаної республіки до складу РФ.

В Інституті вивчення війни вважають, що найімовірніше, у Кремлі вдадуться до гібридних операцій, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові. Російський президент Володимир Путін може відкласти військові дії на пізніший термін. У РФ можуть надавати додаткову економічну підтримку Придністров'ю.