Затримання та протести: похорон Навального переріс у нічний мітинг (відео)

Російська поліція затримала близько сотні протестувальників. Речник президента Володимира Путіна запевнив, що людей покарають відповідно до законів РФ.

Кілька сотень жителів Москви вирішили не розходитись після завершення церемонії похованні російського опозиціонера Олексія Навального, яке відбулось вдень 1 березня. Натомість вони влаштували стихійний мітинг, на якому вигукують антивоєнні лозунги. Російська влада почала затримання непокірних громадян. Відео з місця подій опублікувало росЗМІ "Медиазона" у дописі у соцмережі X (Twitter).

На кадрах, зроблених біля паркану Борисівського кладовища на околиці Москви, зібрався натовп з квітами і увімкненими телефонами. Люди вигукували лозунги з іменем покійного опозиціонера: "Навальний — герої Росії" та "Дякуємо, Олексій". Час публікації відео о 19:24, тобто через сім годин після поховання.

Крім того, час від часу чути антивоєнні вигуки. Наприклад, росіяни кричать: "Верніть солдат додому!" Журналісти видання The Moscow Times зауважили, що "похорон Навального переріс у антивоєнний протест".

Похорон Навального — деталі

Продержавні росЗМІ кількома словами згадали про смерть російського опозиціонера. Зокрема, видання "РИА Новости" написало два повідомлення: що його поховали і що біля кладовища помітили "багато іноземних дипломатів та машин посольств".

Речник президента РФ Дмитро Пєсков вдень 1 березня зауважив, що Кремлю нічого сказати родині Навального. Також пригрозив, що учасників "несанкціонованих протестів" каратимуть згідно з законом.

Похорон Навального - коментар Пєскова Фото: Скриншот

Тим часом у Telegram-каналі неурядового медіа "ОВД-инфо" повідомили про серію затримань у 19 містах Росії. За попередніми оцінками, поліція арештувала майже 90 росіян (за оновленими даними — 128), які з'явились біля меморіалів на честь Навального та біля місця поховання. Інциденти з поліцією відбулись у Москві, Новосибірську, Казані, Єкатеринбурзі та ін., повідомили російські журналісти. Правоохоронці вчинили насильство щодо затриманих: у трьох відібрали телефони, а одного побили.

Похорон Навального - затримання Фото: Скриншот

Зазначимо, 1 березня у передмісті Москви відбулась церемонія прощання з російським опозиціонером Навальний. Німецьке видання Bild у перші години церемонії припустило, що зібрання людей може перетворитись у протестний мітинг.

До церкви, де відбулось відспівування, прибули посли США, Великої Британії, Польщі та інших країн — їх не пропустили всередину, як і десятки інших людей, які бажали прощатись з померлим. На навколишніх вулицях зібралась молодь, зауважили спостерігачі. Молоді люди у якийсь момент почали скандувати "Навальний! Навальний!"

Олексій Навальний — російський громадський діяч та опозиціонер, який публікував розслідування про корупцію в оточенні президента Путіна. У 2020 році Кремль отруїв його "Новичком", а після повернення в РФ у 2021 році — арештував та посадив в колонію на 25 років.

16 лютого 47-річний росіянин помер: російська влада заявила, що причина смерті — тромб. Президент США Джо Байден заявив, що Путін несе пряму відповідальність і назвав президента РФ убивцею.

Нагадуємо, прессекретарка опозиціонера розповіла, що на кладовищі увімкнули саундтрек з фільму "Термінатор-2". Мелодія лунала у момент, коли труну опускали у землю. Тим часом Юлія Навальна опублікувала допис, у якому прощалась з померлим чоловіком.